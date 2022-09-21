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Kapalı sulama sistemiyle su tasarrufu sağlanacak

Tokat'ta 260 bin dönüm arazide kapalı sulama sistemiyle su tasarrufu sağlanacak

21 Eylül 2022 Çarşamba 14:03
Kapalı sulama sistemiyle su tasarrufu sağlanacak

TOKAT - AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kentte 260 bin dönüm arazinin kapalı sulama sistemine geçilmesi için hazırlanan 3 milyar lira bedelli projenin ihalesinin ekim ayında yapılıp çalışmalara başlanacağını belirti. Arslan, "Eskiye oranla su kullanımında 3'te 1 oranında tasarruf sağlanmış olacak" dedi.

Tokat'ta Kazova bölesinde 260 bin dönüm arazide kapalı sulama sistemine geçilmesi için Devlet Su İşleri 7'nci Bölge Müdürlüğü proje hazırladı. Toplam 3 milyar lira bedelli projenin ihalesi ekim ayında yapılacak. Hazırlanan kapalı sulama sistemi projesiyle, sulamada kayıp kaçak suların önüne geçilip, yıllık olarak eskiye göre 3'te 1 oranında su tasarrufu sağlanacak. 260 bin dönüm arazide vahşi sulamayla yıllık yaklaşık 180 milyon metreküp su kullanımı yapılırken, kapalı sulamayla bu rakam yıllık 110 milyon metreküpe inecek.



'DAHA VERİMLİ ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Bu sene hasatta çiftçimizin yüzü güldü. Önümüzdeki yıllar için hazırlıklarımız devam ediyor. Gıda krizinin önemi pandemiden sonra daha da çok ortaya çıktı. Önümüzdeki yıllarda dünyada güvenli gıda önemi daha da artacak. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tokat'ta tarım sulama altyapısı için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları kısa zamanda hayata geçireceğiz. Tokat'ta Kazova bölgemizdeki verimli topraklarımızda büyük bir sulama projesini hayata geçirmek için 'Bismillah' dedik, başladık. Önümüzdeki ay proje ihalesini yapacağız. 260 bin dönüm araziyi kapalı sulamaya kavuşturacağız. Mevcut sulama şebekesiyle yıllık 180 milyon metreküp su sarfiyatı olurken, kapalı sulamayla birlikte bu harcama miktarı 110 milyon metreküpe düşecek. Daha verimli, daha sağlıklı bir üretim gerçekleştireceğiz. Bu projenin maliyeti bugünkü fiyatlarla 3 milyar lira üzerindedir. Bizim 7 ovamız bu kapalı sulama sistemi programı içerisinde olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kapalı Sulama SistemiSu Tasarrufu
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