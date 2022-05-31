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"Kamyoncular, dönüş yükü olmadan yüke talip olmada tereddüt yaşıyor"

2020 yılının Nisan ayında 20 dolar seviyesinde olan petrol fiyatlarının 1,5 yılda 5 kattan fazla artarak yeniden 100 doların üzerine çıkması ve eş zamanlı olarak Türk lirasındaki hızlı değer kaybı, akaryakıtın en önemli girdisi olması nedeniyle, lojistiği olumsuz etkiliyor.

31 Mayıs 2022 Salı 12:04
"Kamyoncular, dönüş yükü olmadan yüke talip olmada tereddüt yaşıyor"
HABER: DİNÇER KARACALAR
Ülkemizde son bir yılda navlun (taşıma) fiyatının yaklaşık 3 kat artarak, 3 bin TL’den 9 bin TL’ye yükselmesi de, konuyu gözler önüne seriyor. Eskiden kamyoncular, dönüş yükü garantisi olmasa da yüke rahatlıkla talip olurken, artık dönüş yükü organizasyonu olmadan, gidiş yüküne talip olmada tereddüt yaşıyorlar. Bu durum, kontrat lojistiğine büyük darbe vuruyor.

Lojistik firmaları ile yük sahiplerinin karşı karşıya gelmekte olduğunu kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

Avrupa’nın en yüksek karayolu yük taşıma trafiğine sahip olan Türkiye’de, her gün 450 binin üzerinde kamyon FTL yük alıyor. Lojistik firmalarının özmal olarak tanımlanan kamyon sahipliği oranı %10’un altındadır. Kontrat lojistiği yapan önde gelen lojistik firmaları, yüklerinin büyük kısmını, onlarca nakliye sitesinde spottan buldukları günlük kamyonlara veriyorlar. Son bir yılda navlun fiyatlarının 3 kat artması nedeniyle, kamyoncular, artık dönüş yükü garanti olmadan gidiş yüküne talip olmada tereddüt yaşıyorlar. Bu durumda, lojistik firmaları sözleşme yükümlülükleri çerçevesindeki yeterli kamyonu, ne yazık ki kimi zaman yük verenlere sağlayamıyor. Lojistik firmaları ve yük sahipleri karşı karşıya gelmeye başladılar.” dedi.

Kamyonların aylık ortalama sefer sayısı geriledi

Türkiye’de navlun (taşıma) ücreti, birçok batı ülkesinden farklı olarak, çoğunlukla tek yönlü (gidiş) olarak tanımlanır. Sadece dönüş yükü zayıf olan hatlarda, dönüş yükü olmadığı için ilave akaryakıt bedeli talep edilebilirdi.

Tırport 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre kamyonların aylık ortalama sefer sayısının gerilediğini anlatan Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

Tırport’un 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre, 2020’de hareket halindeki kamyonların %37’si boş (yüksüz) yol alırken, bu oran bu yılın ilk çeyreğinde %30’a gerilemiştir. Kamyoncular, maliyetlerden dolayı boş gitmek yerine, beklemeyi tercih etmeye başlamışlardır. Yine, 2020 verilerine göre, bir kamyon ayda ortalama 6,8 yüklü sefer gerçekleştirirken, 2022’nin ilk çeyreğinde kamyon başına sefer sayısı 6,5’a gerilemiştir.” diye konuştu.

Dönüş yükünü garanti etmek isteyen kamyoncular, Tırport’lu oluyor

Tırport’un, Crunchbase’e göre dünyada önde gelen 10 lojistik teknolojisinden birisi olduğunun altını çizen Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

Dönüş yükünü garanti etmek isteyen ve yük tesliminde parasını tereddüt etmeden alabilmeyi hedefleyen bireysel kamyoncular, Tırport ailesine katılmaya devam ediyorlar. Her ay 4 binin üzerinde yeni kamyoncu, Tırport’lu oluyor. Böylece, istediği yer ve zamanda yüke ulaşıyor, yük tesliminden sadece 24 saatte parasını alabiliyor. Ayrıca, teslimat raporlarını gönderme, beklemeleri onaylatma vb. sorunlarla ilgilenmiyor. Tırport teknolojileri ile her şeyi cepten TIRPORT yükCEPte APP’ten yapabiliyor, e-fatura mükellefi olursa faturasını tek tuşla kesip 24 saatte parasını Tırport Kart ile alabiliyor. Tüm evraklarına her an dijital olarak ulaşabiliyor. Kamyoncu kendisinin güvenilirliği konusunda, kurumları ve şirketleri ikna etmek ile uğraşmıyor, çünkü tüm performansı Tırport’ta kayıt altındadır. Benzer şekilde, kontratlı müşterilerine yeterli kamyonu bulmakta zorluk çeken lojistik firmaları da, Tırport’u ve Tırport teknolojilerini daha yoğun bir şekilde tercih etmeye başlamışlardır.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Akın ArslanTırport
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