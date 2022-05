"Kamyoncular, dönüş yükü olmadan yüke talip olmada tereddüt yaşıyor"

Lojistik firmaları ile yük sahiplerinin karşı karşıya gelmekte olduğunu kaydeden Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“ Avrupa’nın en yüksek karayolu yük taşıma trafiğine sahip olan Türkiye’de, her gün 450 binin üzerinde kamyon FTL yük alıyor. Lojistik firmalarının özmal olarak tanımlanan kamyon sahipliği oranı %10’un altındadır. Kontrat lojistiği yapan önde gelen lojistik firmaları, yüklerinin büyük kısmını, onlarca nakliye sitesinde spottan buldukları günlük kamyonlara veriyorlar. Son bir yılda navlun fiyatlarının 3 kat artması nedeniyle, kamyoncular, artık dönüş yükü garanti olmadan gidiş yüküne talip olmada tereddüt yaşıyorlar. Bu durumda, lojistik firmaları sözleşme yükümlülükleri çerçevesindeki yeterli kamyonu, ne yazık ki kimi zaman yük verenlere sağlayamıyor. Lojistik firmaları ve yük sahipleri karşı karşıya gelmeye başladılar.” dedi.

Kamyonların aylık ortalama sefer sayısı geriledi

Türkiye’de navlun (taşıma) ücreti, birçok batı ülkesinden farklı olarak, çoğunlukla tek yönlü (gidiş) olarak tanımlanır. Sadece dönüş yükü zayıf olan hatlarda, dönüş yükü olmadığı için ilave akaryakıt bedeli talep edilebilirdi.

Tırport 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre kamyonların aylık ortalama sefer sayısının gerilediğini anlatan Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“ Tırport’un 2022 yılı ilk çeyrek verilerine göre, 2020’de hareket halindeki kamyonların %37’si boş (yüksüz) yol alırken, bu oran bu yılın ilk çeyreğinde %30’a gerilemiştir. Kamyoncular, maliyetlerden dolayı boş gitmek yerine, beklemeyi tercih etmeye başlamışlardır. Yine, 2020 verilerine göre, bir kamyon ayda ortalama 6,8 yüklü sefer gerçekleştirirken, 2022’nin ilk çeyreğinde kamyon başına sefer sayısı 6,5’a gerilemiştir.” diye konuştu.

Dönüş yükünü garanti etmek isteyen kamyoncular, Tırport’lu oluyor

Tırport’un, Crunchbase’e göre dünyada önde gelen 10 lojistik teknolojisinden birisi olduğunun altını çizen Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: