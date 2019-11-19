Kamuya binlerce personel alınacak

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. Ayrıca 2313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak.