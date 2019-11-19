Kamuya binlerce personel alınacak

DHA
19 Kasım 2019 Salı 11:53
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Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. Ayrıca 2313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak.
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. Ayrıca 2313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak.
DHA