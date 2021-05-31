Kamu işçileri için toplu iş sözleşmesi görüşmesi başladı

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ile bakanlıkta bir araya geldi. Ağar ve Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak taleplerini Bakan Bilgin'e sundu. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon oranına yüzde 3 refah payı talep etti.

'BÜYÜMEYİ SÜRDÜRMEK ÖNEMLİ'

Bakan Bilgin, çalışma hayatının Türkiye’nin ekonomik yapısının toplumsal boyutunu oluşturduğunu belirterek, "Bugün açıklanan büyüme rakamlarına baktığımız zaman Türk ekonomisi bütün zorluklara rağmen ilk çeyrekte yüzde 7 büyümeyi başarmıştır. Ekonomik büyüme çok önemli bir göstergedir. Çünkü dünyanın küçüldüğü OECD ülkelerinin çok önemli bir bölümünün küçüldüğü bir süreçte Türkiye’nin yüzde 7 büyümesi gelecek açısından ümit vermektedir. Önümüzdeki dönemde de bu büyümeyi sürdürmek, daha kaliteli hale getirmek önemlidir. Daha kaliteli büyüme Türkiye’nin ihracata dayalı büyümesidir. Emeğiyle, toplumsal taraflarıyla uzlaşma içerisinde toplu sözleşme mekanizmasını sürdürmesiyle, başarmasıyla devam ettiği zaman kaliteli büyüme gerçekleşmiş olur" dedi.

'KISA SÜREDE GENİŞ BİR UZLAŞMA ZEMİNİ'

İşçi sendikaları, konfederasyonlarla birlikte toplu sözleşme protokol çerçevesini ve onların tekliflerini ele alacaklarını belirten Bilgin, "O teklifler üzerinde kamu işveren sendikalarımız ve bizler gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra da bu müzakereyi sürdüreceğiz. Toplu sözleşme müzakeresi uzun bir süreçtir; ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye’de çalışma hayatının istikrarına o kadar katkı yapmış oluruz. Türk demokrasisine o kadar katkı yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

'ANLAYIŞIMIZ İŞ SÖZLEŞMESİNİ MASADA BİTİRMEK'

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, geçmiş yıllarda kamuda çalışan 200 bin civarında işçi adına toplu iş sözleşmesi yapılırken bugün 700 bin civarında kamuda çalışan işçi adına toplu iş sözleşmesini yapacaklarını hatırlattı. Ağar, "Bizim anlayışımız toplu iş sözleşmesini masada bitirmektir. Bugüne kadar hep bu anlayışla toplu pazarlık görüşmelerini sürdürdük. Çünkü bize göre, masada sonuçlanan toplu iş sözleşmeleri, her iki tarafın yararınadır. Tekliflerimizi bu anlayışla hazırladık. Amacımız, işçilerimizin geçim şartlarını iyileştirecek ücret artışlarının ve sosyal yardım ödemelerinin sağlanmasıdır. İmza altına alacağımız Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü ile mevcut sorunlarımızın çözüme kavuşmasını bekliyoruz. İşyerlerine barış ve huzur getirmesini amaçlıyoruz" dedi.

'ORTAK STANDART GETİRMEYİ HEDEFLEDİK'

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ise Türk-İş ve Hak-İş'in 17 maddeden oluşan ortak bir teklif hazırladığını anlattı. Yıldız, 700 bin kamu çalışanının sözleşmeyi merakla ve heyecanla beklediğini belirterek, bu sözleşmede kamu çalışanları için ortak bir standart getirmeyi hedeflediklerini ve sözleşmeyi kapsamlı, yapıcı, düzenleyici ve makul, bir oranda ortaya koyduklarını ifade etti.