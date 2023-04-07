Kalyon fotovoltaik fabrikasında hedef, üretim kapasitesini 10 bin megavata çıkarmak

Ankara

Kalyoncu, Malıköy'de bulunan Kalyon Fotovoltaik (PV) Fabrikası Faz 3 Üretim Tesisi'nin açılışındaki konuşmasında, bu yıl başında fabrikanın üretim kapasitesini 2 bin megavata çıkardıklarını ancak bu miktarın talebi karşılamadığını söyledi.

Fabrikada üretim kapasitesini artırmanın yanında Türkiye'de üretilmeyen bazı ürünleri üretme stratejisini hayata geçireceklerini dile getiren Kalyoncu, "Üretimde yerlilik oranı olan yüzde 85'i daha yukarıya nasıl çekeriz diye çalışmalar yapıyoruz. Gün sonunda AR-GE ve teknik çalışmalarla yüzde 90'lara çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, Konya Karapınar'daki güneş santralinin 2022 sonunda yatırımın tamamlanmasıyla toplam 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüne ulaştığını ve toplam 3,5 milyon adet güneş paneli barındırdığını söyledi.

Böylelikle Avrupa'nın en büyük enerji üretim santralinin Türkiye'de kurulduğunu belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Biz Kalyon olarak çevreye duyarlı, sürekli ve yeni yatırımlara yelkenlerimizi açtık, büyümeye devam ediyoruz. Bundan sonra güneşte, rüzgarda gelişmeye devam edeceğiz. Yabancı ortaklarımızla daha da büyüyeceğiz. Hedefimiz burada olan 2 bin megavatlık üretim yatırımımızı 10 bin megavata çıkarmak. Abu Dabi'deki ortaklarımızla belli bir prensip kararı aldık. Gün sonunda bunu yapacağız. 10 yıl içinde bunu başaracağız. Ülkemize çok faydalı olacak bir tesis kurduk. Bu tesis ve santralimizle yıllık 500 milyon dolar değerinde ithalat engelleniyordu. Bunun daha da artmasını bekliyoruz. Yerlilik ve kapasite artışlarıyla bu daha da artacak."

Kalyoncu, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da Konya'da bulunan santralle yıllık yaklaşık 2 milyon ton karbon emisyonunun önlendiğini, fabrikanın kapasitesinin 2 gigavat olmasıyla yılda 3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçileceğini belirtti.

Fabrika ve santralle yıllık 5 milyon tonluk karbon emisyonunun engelleneceğini söyleyen Kalyoncu, şöyle konuştu:

"İhracatla ilgili talepler var ancak Türkiye'de acil enerji ihtiyacı olmasından dolayı Türkiye'deki yatırımlara öncelik veriyoruz. ABD'den buradaki fabrikanın aynısını oraya kurmamız yönünde istekler var. Avrupa ve ABD'den talep var. Çin dışında bütün ürünleri kendi içinde üreten tek fabrika biziz. Çin de entegre değil ama biz burada entegreyiz. ABD'de ciddi teşvikler ve talepler var. Ayrıca 1348 megavat olarak kurulu güce ulaşılan Konya Karapınar güneş santralinin resmi açılışını bu ay yaparız. Bu saatten sonra üretilen paneller, kendi güneş yatırımlarımız, iç ve dış talepler için değerlendirilecek. Niğde, Şanlıurfa ve Gaziantep'te Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yatırımlarımız var, bu yıl içinde bitireceğiz. Kapasite artışlarıyla istihdam politikamız da değişecek. Biz 800 kişi işe başlamıştık, şu an 2500 kişi fabrikada, yaklaşık 300 kişi ise Konya Karapınar'daki güneş santralinde çalışan arkadaşımız var. İstihdamda kendi elemanlarımızı yetiştirdik. Yabancı sayısı azaldı."

"AR-GE'miz çip üretimi üzerine çalışıyor"

Kalyoncu, dünyada son dönemde önemi artan ve arz sıkıntısı yaşanan çip teknolojisi üzerine altyapının Kalyon PV fabrikasında mevcut olduğunu söyledi.

AR-GE merkezinin bu alanda titizlikle çalıştığını vurgulayan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Ön çalışmada çipin üretimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. TÜBİTAK ve yurt dışındaki benzer kurumlarla görüşüyorlar. Çip üretebilecek wafer üretmek için ön çalışmalar devam ediyor. Ben bu fabrikayı kurmadan önce Avrupa ve Çin'de enstitüleri gezdim. En iyi teknolojiyi kurabilmek için. Ham maddeden itibaren tüm ürünler burada yapılıyor. Türkiye'de yarı iletken teknolojisine sahip tek fabrika. Biz yabancı ortağı aldık neden? Yenilenebilir enerjide büyümek ve oradaki kaynakla yeni yatırımlar yapmak için. Fabrika ve santrallerin Türkiye'ye katkısı çok. Ülkelerin en büyük problemi sınır güvenliği, ekonomik bağımsızlık ve enerjide bağımsızlık. Biz ülkemizin enerjide bağımsızlığı kazanması için bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun da faydası olacak."

Kalyoncu, Türkiye'nin otomobili Togg ile elektrikli şarj istasyonları üzerine görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, "Onlarla çalışmalarımız oluyor. Elektrikli şarj istasyonu şirketimiz var. Bu alanda çalışıyor. Şarj merkezleri kuruyoruz. 50'ye yakın yerde şarj merkezi kurdular." ifadesini kullandı.

"Kapasite artışı ve büyümeye devam edeceğiz"

Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi de Kalyon PV fabrikasının dört farklı üretim ve AR-GE tesisiyle dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olduğunu ve 2020'den beri kapasite artışlarına devam ettiklerini söyledi.

Tüfekçi, şöyle dedi:

"Fabrikanın Faz 1 tesisi Ağustos 2020'de tamamlandı. Faz 2 tesisiyle Mayıs 2021'de 1,2 gigavata ulaşıldı. Faz 3 yatırımıyla birlikte üretimde 2 gigavatı yakaladık. Bu kapasite yatırımı sonunda Türkiye'nin en büyük entegre fabrikası olma unvanını da pekiştirdik. İhracatta 'premium' ürünler olarak tanımlanan, üretimini sağlayabileceğimiz modeller üreteceğiz. Bu üretim hattı Avrupa'ya ihracat yapmamızı sağlayacak. Benzer büyüklüğe sahip yan tesisimizi bir yıllık bir sürede tamamlarken, bu tesisi 5 ayda tamamladık. Önümüzdeki süreçte de yeni kapasite artışları ve büyüme yolculuğuna devam edeceğiz."