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Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve mobil araçlarla verilmeye devam ediliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan veya hasar gören banka şubeleri hizmetlerin aksamaması için bölgede konteyner ve mobil araçlarla hizmetlerini sürdürüyor.

08 Nisan 2023 Cumartesi 17:49
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Kahramanmaraş'ta bankacılık hizmeti konteyner ve mobil araçlarla verilmeye devam ediliyor
Kahramanmaraş

Depremler nedeniyle Kahramanmaraş'ta birçok banka şubesi hasar gördü. İlk günlerdeki elektrik kesintileri ve internette yaşanan aksaklıklar hızlı bir şekilde giderildi.

Bankalar, ilde depremin ardından hasar gören şube ve ATM'leri ilk günden itibaren tespit etti ve yerlerine mobil şubeleri yönlendirdi.

Bölgede bankacılık hizmetlerini bazı bankalar konteyner ve mobil araçlarda sürdürüyor.

"Pratik ve erişilebilir bir çalışma"

Konteyner şubede işlem yapan Oğuz Ağayar, ticari faaliyetlerin sağlıklı işlemesi için bankaların hizmet vermesinin önem arz ettiğini söyledi.

Yıkılan banka şubelerinin hizmetlerini konteynerlerde sürdürmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Ağayar, "Konteyner ve mobil şubelerde çok güzel ve hızlı hizmetler sunuluyor. Yapılan çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ağayar, işlemlerin aksamadan ve sorunsuz yapıldığını vurguladı.

Konteyner ve mobil şubelerin tüm bankacılık hizmetlerini sunduğunu anlatan Ağayar, "Ticaretin kesilmeden sürmesi ve ilerlemesi için yapılan çalışmalar çok yerinde. Pratik ve erişilebilir bir çalışma yapılıyor. Kentin farklı noktalarına konması da ulaşılabilirlik açısından çok faydalı oldu." diye konuştu.

Seda Erdem ise üzücü bir deprem yaşadıklarını, bankacılık işlemlerinin bir süre aksadığını anımsattı.

Bankaların konteyner şubelerde hizmet vermesiyle sorunların aşıldığını dile getiren Erdem, "Şehir merkezinde banka binaları yıkıldı. Bu açılan şubelerde işlemlerimizi halledip hızlı şekilde çözüyoruz. Tekrar normale dönmek için günlük işlemlerimizi yapmamız gerekli. Bu uygulama nedeniyle çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Hacıoğlu da bankacılık işlemlerini sorunsuz hallettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

AA

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