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KADOOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI CELAL KADOOĞLU, TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ! 

03 Ağustos 2021 Salı 17:31
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KADOOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI CELAL KADOOĞLU, TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ! 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Kadoil ve Kadooğlu Yağ, "Capital 500" listesinde, Kadooğlu'nun çifte gururu!

Capital Dergisi'nin, Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini belirlemek amacıyla yaptığı "Capital 500" araştırmasının sonuçları açıklandı. Listede Kadooğlu Holding iki şirketle yer alma başarısını gösterdi.

Türkiye’nin en prestijli ekonomi dergilerinden Capital'in, şirketlerden 2020 yılı cirolarını baz alarak gerçekleştirdiği araştırmaya Gaziantep’li firmalar damgasını vurdu. Listede Gaziantep'ten 24 firma yer alırken, Gaziantep merkezli Kadooğlu Holding'in akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketi Kadoil ve Kadooğlu Yağ şirketleri de listede üst sıralarda yer aldı. İki şirketin birden Capital 500'de yer alması Kadooğlu Holding’e, bu yıl çifte gurur yaşattı.

Türkiye’nin dev şirketlerinin 2020 yılını nasıl bir performansla kapattığını ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından Kadoil, Capital 500’de 203. sırada yer alırken, yine ülkemizin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alan Kadooğlu Yağ ise listeye 384. sırada girme başarısını gösterdi. 

KADOOĞLU: TÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ!

Kadooğlu Holding markalarının Capital 500’de iki markası ile yer almasından gurur duyduklarını ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu; Türkiye'nin her anlamda kalkınmasının üretimle mümkün olacağına dikkat çekti. Sayın Kadooğlu; 

"Ülkemizde üst üste yaşanan yangınlardan dolayı yaşadığımız üzüntü çok büyük. Şimdi ülkemizin her anlamda güçlenmesi için birlik ve beraber içerisinde daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor. Kadooğlu Holding olarak akaryakıttan otogaza, gıdadan inşaata, iç-dış ticaretten istasyon işletmeciliğine kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Holding bünyesinde yer alan tüm şirketlerimizde, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ederek ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sunmanın heyecanı ile yaşıyoruz."

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KADOOĞLU HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI CELAL KADOOĞLUTÜRKİYE İÇİN ÜRETİYORUZ
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