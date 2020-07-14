Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Motosikletiyle 12 il ve 23 ilçe gezip, çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Motosikletiyle 12 il ve 23...
Kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı
Kalp hastalarına 'sıcak hava' uyarısı
Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor
Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği...
Kovid tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek ilacın üretimi 'resmen' başladı
Kovid tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek...
Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı
Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat

Muğla'nın dünyaca ünlü mermerinin atıkları, kadınların elinde dış cephe, tavan ve duvar kaplamaları için kullanılan mozaiklere dönüşüyor. ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen ürünler ülke ekonomisine 1 milyon dolarlık katkı sağlıyor.

14 Temmuz 2020 Salı 10:21
0 Okunma
Kadınların elinden 1 milyon dolarlık ihracat

MUĞLA - Muğla'nın en önemli sanayi kollarından ve yeraltı zenginliklerinden mermerin atıkları da ülke ekonomisine değer katıyor. Kentte faaliyet gösteren firmalardan birinde, çoğu kadından oluşan çalışanlarıyla mozaiğe dönüşen atıkları, banyo, dış cephe, tavan ve duvar kaplamalarında kullanılması üzerine hazır hale getiriyor. Firmanın yetkilileri, 26 kadın işçinin, azim, disiplin ve titizlikle çalıştığını belirtti. Ürünler ABD, İspanya, Fransa ile İngiltere'ye ihraç ediliyor. Fabrikanın ortaklarından Celil Eren, mermer ocaklarından çıkan atık malzemeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Muğla'da yoğun bir mermer üretiminin olduğunu belirten Eren, "Diğer firmaların üretiminden kalan 30 santimetrelik atık parçalar burada değişik ölçülerde kesiliyor. Yapılan işlemler ile atık malzemeye katma değer kazandırıyoruz. 2006 yılından bu yana mozaik mermer üretimi yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 95'ini ABD'ye geri kalan yüzde 5'lik kısmı ise Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yöredeki insanımıza istihdam sağlamamızın yanı sıra onlara sanat öğretiyoruz" dedi.

İş insanı Celil Eren, 34 personelin 26'sının kadın olduğunu, yıllık yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadınlarMuğlaDış CepheTavan Ve Duvar Kaplama1 Milyon Dolarlık Ihracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf ve sanatkarların kredileri yapılandırılacak
Esnaf ve sanatkarların kredileri yapılandırılacak
Pandemi döneminin kazananı kozmetik ve kişisel bakım oldu
Pandemi döneminin kazananı kozmetik ve kişisel bakım oldu
Şifa kaynağı koruk suyu üretimi için hasat başladı
Şifa kaynağı koruk suyu üretimi için hasat başladı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 17- 29 Temmuz'da ödenecek
Emeklilerin bayram ikramiyeleri, 17- 29 Temmuz'da ödenecek
İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor
İkinci el otomobilde taksitli satış talep görüyor
Bakan Pekcan: 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz
Bakan Pekcan: 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz
Salgın sürecinde hiçbir şantiyemizi kapatmadık
Salgın sürecinde hiçbir şantiyemizi kapatmadık
İşsizlik oranı Nisan döneminde yüzde 12.8
İşsizlik oranı Nisan döneminde yüzde 12.8
Yerli kripto para borsası global pazara nasıl açıldı?
Yerli kripto para borsası global pazara nasıl açıldı?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı