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Kadın Muhasebeciler Derneği’nden Uyumsoft’a ziyaret

Kadın Muhasebeciler Derneği, Türkiye’nin teknoloji lideri Uyumsoft’u ziyaret etti.

16 Şubat 2022 Çarşamba 12:07
Kadın Muhasebeciler Derneği’nden Uyumsoft’a ziyaret
HABER: DİNÇER KARACALAR
Uyumsoft’un Yıldız Teknopark’taki merkez ofisini ziyaret eden Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev ve beraberindeki heyet, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft Bulut Hizmetleri Satış Direktörü Erhun Öçal ve Uyumsoft Dijital Dönüşüm Satış Takım Lideri Sena Rakıcı ile bir araya geldi. Ülkemizin dijital dönüşümüne rehberlik etme noktasında, birlikle yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ülkemizin ilk Kadın Muhasebeciler Derneği’nin kurucusu ve genel başkanı olan Gülüzar Özev, yedi yıl önce kurdukları dernekte amaçlarının kadın dayanışmasını ve kadın birlikteliğini artırarak, gerek mesleki gerekse kadın olmaktan kaynaklı sorunlara ve ayrıca ülke sorunlarına sahip çıkmak olduğunu belirterek, mesleğe ve topluma faydalı projeler üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
UyumsoftKadın Muhasebeciler DerneğİYıldız Teknopark
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