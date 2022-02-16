Kadın Muhasebeciler Derneği’nden Uyumsoft’a ziyaret

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uyumsoft’un Yıldız Teknopark’taki merkez ofisini ziyaret eden Kadın Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Gülüzar Özev ve beraberindeki heyet, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft Bulut Hizmetleri Satış Direktörü Erhun Öçal ve Uyumsoft Dijital Dönüşüm Satış Takım Lideri Sena Rakıcı ile bir araya geldi. Ülkemizin dijital dönüşümüne rehberlik etme noktasında, birlikle yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.