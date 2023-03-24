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Kadın istihdam oranında geçen yıl rekor kırıldı

Türkiye'de kadın istihdam oranı geçen yıl yüzde 30,4 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

24 Mart 2023 Cuma 12:02
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Kadın istihdam oranında geçen yıl rekor kırıldı
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede 2022'de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde yüzde 8,9, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi. Aynı dönemde ülkede istihdam oranı yüzde 47,5 olurken bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 30,4 olarak hesaplandı.

Kadın istihdam oranının, geliştirilen teşvik mekanizmaları ve alınan önlemlerin etkisiyle yıllar itibarıyla arttığı görüldü. Serinin açıklandığı 2005'te yüzde 19,4 olan kadın istihdam oranı, 2018'de yüzde 29,4 seviyesine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının başladığı 2020'de son 6 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 26,2'ye gerileyen kadın istihdam oranı, 2021'de tekrar yükselişe geçerek yüzde 28'e ulaştı. 2022'de yüzde 30,4'e çıkan kadın istihdam oranı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Kadın istihdamı 10 milyon sınırına geldi

Türkiye'de istihdam edilen kadın sayısı 2005'te 4 milyon 773 bin seviyesinde iken 2015'te 8 milyona, 2019'da 8 milyon 925 bine çıktı. 2020'de 8 milyon 299 bine gerileyen bu sayı, takip eden yıllarda hızla artarak 2021'de 9 milyona, 2022'de ise 9 milyon 935 bine ulaştı. Böylece, ülkede istihdam edilen kadın sayısı 2005-2022 döneminde 2 katına çıkmış oldu.

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ak, AA muhabirine, kadın istihdam oranlarındaki artışa ilişkin değerlendirmede bulundu. Ak, "Kadın istihdam oranındaki ilerleme toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için artan farkındalık çalışmalarının sonucu olarak görülebilir." dedi.

Kadın istihdamını artırmaya yönelik olarak bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi, esnek çalışma biçimlerinin geliştirilmesi ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması gibi tedbirlerin olumlu etkilerinin görüldüğünü dile getiren Ak, şunları kaydetti:

"Kayıt dışılığın engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarla dezavantajlı durumda olan kadınların özellikle ev hizmetleri gibi alanlardaki çalışmalarının kayda alınması bu sonucu doğurmuştur. İş yerlerine kreş açma, kadınların doğum ve süt izni gibi haklarının yasal güvence altına alınması gibi tedbirler de önceki yıllarda kadınların istihdam dışı kalmasına neden olan gerekçelerin önüne geçmiştir."

Son 10 yılda istihdam edilen kadın sayısı ile kadın istihdam oranı şöyle:

Yıllar İstihdam (Bin Kişi) İstihdam Oranı (Yüzde)
2013 7.049 24,9
2014 7.594 26,3
2015 8.006 27,3
2016 8.303 28,0
2017 8.706 28,8
2018 9.017 29,4
2019 8.925 28,7
2020 8.299 26,2
2021 9.005 28,0
2022 9.935 30,4

AA

Anahtar Kelimeler:
Kadın Istihdam Oranı
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