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Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular başladı

Boyner Grup, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ve Bank of America desteğiyle gerçekleştirilen “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”nın dördüncü dönem başvuruları başladı. “İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” kadın girişimci oranını artırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve kadınların hem finansmana hem de pazara erişimlerinde destek olmayı amaçlıyor.

03 Mart 2020 Salı 13:10
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Kadın girişimcileri destekleyen programa başvurular başladı

İSTANBUL - Boyner Grup, KAGİDER ve Bank of America destekleriyle gerçekleşen “İyi İşler: Tedarik Zincirlerinde Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme” programın amacının tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemek olduğu duyuruldu. İyi İşler programı ile ayrıca kadın girişimcilerin uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmaya devam etmeleri, işin sürekliliğini sağlamaları, etkin kaynak-işletme maliyetlerinin yönetimi ile rekabet edebilirliklerinin artırılmasına destek olmanın hedeflendiği belirtildi.
 

PROGRAMA SEÇİLEN KADINLARA EĞİTİMLER VERİLECEK

Tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren en az 3 yıllık firma geçmişi olan, firmasında hissedar ve yönetimde yer alan kadın girişimcilerin programa başvurabileceğini açıklayan Boyner Grup, program ile ilgili şu bilgileri verdi: "Programda kadın girişimcilere iletişim, dönüştürücü liderlik, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, B2B pazarlama ve fiyatlama, rakip analizi ve pazarda konumlandırma, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, yeni pazarlar için ağlar, kalite, sosyal sorumluluk ve kimyasal uygunluk yönetimi, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku, dış ticaret teşvikleri, kamu teşvik programları ve elektronik ticaret konularında eğitimler verilecek. 2015’ten bugüne yeni kadın girişimcilerin katılımıyla büyüyen ‘İyi İşler’ yapısıyla dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. Bu programla ilk kez özel sektörde faaliyet gösteren bir şirket hem kendi tedarikçi ağında hem de sektöründe yer alan kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını destekleyerek bir kapasite geliştirme programı uyguluyor. Girişimciler, başvurularını 3 - 19 Mart tarihleri arasında yapabiliyor”

DHA

Son Güncelleme: 03.03.2020 13:12
Anahtar Kelimeler:
Boyner GrupTürkiye Kadın Girişimciler Derneği
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