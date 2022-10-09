Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
Uçak satış ihalesine davet
Uçak satış ihalesine davet
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kadın girişimci, tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde tekstil geri dönüşüm tesisini kuran Zeliha Akıncık, 5 yıldır tekstil atıklarından elyaf üretiyor. Geri dönüştürülen elyafları ihraç ettiklerini belirten Akıncık, "30 kişiyle başladığımız bu yolculuğa, 2022 itibarıyla yüzde 50'sinden fazlası kadın olan 95 kişiyle devam ediyoruz. İhracatımızın çoğunu Mısır, İtalya, İspanya ve Bangladeş'e yapıyoruz" dedi.

09 Ekim 2022 Pazar 10:43
Kadın girişimci, tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor

Örgü kumaş sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ihracat biriminde 17 yıl çalışan Zeliha Akıncık, Avrupa ülkelerindeki döngüsel tekstili keşfedince Kahramanmaraş'ta da benzer bir çabaya girdi. 2017 yılında Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, kentin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı ilk tekstil geri dönüşüm tesisini kuran Akıncık, bu süreçte bölgesel teşvik, SGK, vergi ve faiz indirimi gibi devletin sunduğu birçok destekten yararlandığını söyledi.

'TEKSTİL ATIKLARINI MUHTEVİYATLARINA GÖRE AYRIŞTIRIYORUZ'

Tesise giren atıklarda hiç firelerinin bulunmadığını, bu nedenle 'Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olduklarını kaydeden Zeliha Akıncık, atıklardan üretilen elyafın tekstil dışında oyuncak, otomotiv ve inşaat sektöründe de kullanıldığını söyledi. 2 yıl önce tesisin çatısına güneş enerjisi panelleri kurduklarını, bu sayede elektrik ürettiklerini ifade eden Akıncık, "Bu tesiste, Kahramanmaraş'tan ve çevre illerden topladığımız tekstil atıklarını renklerine ve muhteviyatlarına göre ayrıştırıyoruz. Daha sonra mekanik bir açma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu açma işlemimizden çıkan mamullerimizin yüzde 80'ini tekstil sektöründe elyaf olarak veriyoruz. Tekstil sektörüne uygun olmayan kısımlarını ise keçe ve inşaat sektörüne veriyoruz" dedi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI KADIN

5 yılın sonunda hem cirolarını 100 milyon liraya çıkardıklarını hem de atıkları geri dönüştürerek, ürettikleri elyafları ihraç etmeye başladıklarını belirten Zeliha Akıncık, şöyle konuştu:

"Yıllık yaklaşık 16 bin ton atık topluyoruz, bunun 14 bin tonunu geri dönüştürebiliyoruz. Tekstil atıklarının içinden gelen ve geri dönüştüremediğimiz kağıt, plastik gibi atıkları da geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz. 2017'de 30 kişiyle başladığımız bu yolculuğa, 2022 itibarıyla yüzde 50'sinden fazlası kadın olan 95 kişiyle devam ediyoruz. İhracatımızın çoğunu Mısır'a, İtalya'ya, İspanya'ya ve Bangladeş'e yapıyoruz. Bu ülkelere direkt ihracat yaparken; bir de simbiyoz halinde olduğumuz diğer firmalar var. Onlar da başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşTürkoğluZeliha AkıncıkTekstilAtıkIhracatGirişimciKadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEZ 2022'de Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası konuşuldu
UEZ 2022'de Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası konuşuldu
Türkiye’nin mısır rekoltesinin yüzde 40’ı, Konya Ovası’ndan
Türkiye’nin mısır rekoltesinin yüzde 40’ı, Konya Ovası’ndan
Niğde’de kışlık patates hasadı başladı
Niğde’de kışlık patates hasadı başladı
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak yeneceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak yeneceğiz
Irak’ın inşaat malzemeleri Türkiye’den gidecek
Irak’ın inşaat malzemeleri Türkiye’den gidecek
Bakan Varank: Yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde birilerinin karnı doyacak
Bakan Varank: Yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde birilerinin karnı doyacak
Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuş ağımız 130 ülkede 341 noktaya ulaştı
Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuş ağımız 130 ülkede 341 noktaya ulaştı
Çayır tırtılıyla etkin mücadele ayçiçeğinde verim kaybını düşürdü
Çayır tırtılıyla etkin mücadele ayçiçeğinde verim kaybını düşürdü
Meclis açıldı, gözler vergi barışını da içeren yeni torba yasaya çevrildi
Meclis açıldı, gözler vergi barışını da içeren yeni torba yasaya çevrildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول