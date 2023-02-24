Jeotermal enerjide her yıl 300 megavatlık artış mümkün

Ankara

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla jeotermal enerjinin elektrik üretimine katkı yapması gerektiğini belirterek, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) yatırım yapılabilir seviyede olursa her yıl 300 megavatlık jeotermal enerji devreye alınabilir. Tüm santrallerin bulunduğu sahalarda yatırım bekleyen rezervi keşfedilmiş alanlar mevcut." dedi.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 23 Şubat itibarıyla Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücünün 1691 megavat seviyesine yükseldiğini söyledi.

Küresel Kovid-19 salgını ile yavaşlayan ekonomik yapıların ardından Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizinin yaşandığı son dönemde ülkelerin yerli ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını tercih ettiğini ifade eden Şentürk, "Yaklaşık 3-3,5 milyon dolar megavatsaat maliyeti olan jeotermal enerji santralleri nükleer enerjiden sonra en maliyetli santral tipi. Bu maliyetleri mümkün olduğu kadar azaltmak orta ve uzun dönemde Türkiye'nin enerji ithalatında azalmaya sebep olacaktır." diye konuştu.

Şentürk, enerji teknolojilerindeki gelişmelerle jeotermal enerjinin kullanım alanlarının da çeşitlendirdiğini anımsattı.

Elektrik üretimi, konut ısıtma ve seracılık faaliyetleri amaçlarıyla kullanılan jeotermal enerjinin istihdama katkı sağladığına işaret eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Ancak jeotermal yatırımlar diğer yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karşılaştırıldığında oldukça maliyetli. Örneğin konut ısıtma ve seralarda kullanılacak kuyuların metre maliyetleri 1000-1500 dolarlar seviyesinde. Sektörümüze rekorlar kırdıran YEKDEM mekanizmasının tekrar eski hale döndürülmesini bekliyoruz. Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla jeotermal enerjinin elektrik üretimine katkı yapması gerekiyor. YEKDEM yatırım yapılabilir seviyede olursa her yıl 300 megavatlık jeotermal enerji devreye alınabilir, tüm santrallerin bulunduğu sahalarda yatırım bekleyen rezervi keşfedilmiş alanlar mevcut."

Jeotermal enerji yatırımlarında inşaat, finansman gibi hazırlık süreçlerinin uzun dönemleri kapsadığını belirten Şentürk, henüz devrede olmayan inşa halindeki santrallerin kurulu gücünün 25 megavat civarında bulunduğunu söyledi.

Şentürk, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından, Türkiye'nin jeotermal çeşitliliğinde değişiklik olabileceğine işaret etti.

Öte yandan jeotermal camiasının bu süreçte deprem bölgesine maddi desteği esirgemediğini anlatan Şentürk, "Çelikler, Sanko, Karadeniz Holding ve Kipaş Holding gibi üyeleri ile de bölgede bizzat kurtarma ve aşevi faaliyetlerine tereddütsüz katılmışlar ve bölgede faaliyetlerine devam etmektedirler." dedi.