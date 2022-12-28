İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile 109,2 milyon TL tasarruf edilecek

ANKARA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile ilgili, "Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla güzergahta 1,2 kilometrelik kısalma sağlanacak. Seyahat süresi 60 dakikadan 40 dakikaya indirilecek. Böylece zamandan 84 milyon TL, akaryakıttan 25,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 109,2 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 5 bin 356 ton azaltılacak" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Kocaeli'nin Avrupa'yı, Anadolu ve Orta Doğu'ya bağlayan önemli kara, deniz ve demir yolu ulaşım ağları güzergahında yer aldığını belirterek, "Büyük metropollere yakınlığı, Karadeniz ve Marmara bağlantısının bulunması, şehrin sanayi, ticaret, ulaşım ve lojistik merkezi olarak gelişmesinde etken oldu" ifadelerini kullandı.



Kandıra'nın İstanbul ve Kocaeli için turistik cazibe merkezi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'de ilk defa Kandıra ilçesinde hayata geçirilecek gıda ve ihtisas organize sanayi bölgesi ile yörenin tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik potansiyelinin artmasının beklendiğini vurguladı.





'17,2 KİLOMETRELİK KESİMİ HİZMETE AÇILDI'



Karaismailoğlu, yaz aylarında günübirlik trafik yoğunluğunun da eklenmesi ile trafik hacminde ciddi artışlar yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu 58,9 kilometre uzunluğunda, 2 x 2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Proje kapsamında ilk olarak TEM Otogar K-1 Köprülü Kavşağı'nı içeren 4,2 kilometrelik kesimi, 3 kilometrelik Çubuklubala-Çubuklu Osmaniye varyantı ile 4 kilometrelik cezaevi varyantını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla, yolun Çayırköy- Çubuklubala arasında kalan 6 kilometrelik kesim daha tamamlanarak toplam 17,2 kilometrelik kesimi açtık. Açılışı yapılan kesimlerde toplam 1046 metrelik 8 adet köprü, 264 metrelik 6 adet alt geçit, 4 bin 86 metrelik 47 adet menfez ile TEM Otogar K1, Gölkent, Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, cezaevi giriş, cezaevi çıkış kavşakları olmak üzere 6 adet farklı seviyeli kavşak yer aldı."



Proje ile merkez ilçesi İzmit'in; Kandıra ilçesine ve Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu güzergahı üzerinden Karadeniz kıyısı boyunca uzanan turizm merkezlerine bölünmüş yol standardında bağlanacağının altını çizen Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla bölgede yapımı planlanan limanlar ve sanayi tesislerine de yüksek standartlı bir bağlantı sağlanacağını aktardı. Karaismailoğlu, "Proje, Kuzey Marmara Otoyolu, Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu D020 aksı, TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan ana güzergahlardan biri olması bakımından önem taşımaktadır. Proje, başta ağır vasıta olmak üzere yoğun trafiğe hizmet veren güzergahın trafik hacmini rahatlatmaktadır. Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla güzergahta 1,2 kilometrelik kısalma sağlanacak. Seyahat süresi 60 dakikadan 40 dakikaya indirilecek. Böylece; zamandan 84 milyon TL, akaryakıttan 25,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 109,2 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 5 bin 356 ton azaltılacak" değerlendirmesinde bulundu.