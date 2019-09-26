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İzmir'e 100 bin yolcu kruvaziyer ile gelecek

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir şubesi eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, İzmir'e 12 Aralık 2020'de kruvaziyer geminin geleceğini belirterek, "İlk gemiyi Costa getirecek. 2021 yılında da MSC'nin 25 tane seferi görünüyor. Bu yılla birlikte İzmir'e 100 bin yolcu kruvaziyer ile gelecek" dedi.

İzmir'e 100 bin yolcu kruvaziyer ile gelecek

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir şubesi eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, İzmir'e 12 Aralık 2020'de kruvaziyer geminin geleceğini belirterek, "İlk gemiyi Costa getirecek. 2021 yılında da MSC'nin 25 tane seferi görünüyor. Bu yılla birlikte İzmir'e 100 bin yolcu kruvaziyer ile gelecek" dedi.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:31
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İzmir'e 100 bin yolcu kruvaziyer ile gelecek

İZMİR - DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç'ın yönetiminde gerçekleşen eylül ayı olağan meclis toplantısına DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, İzmir Alaybey Tersanesi Komutanı Deniz Kıdemli Albay Korkut Şen ve meclis üyeleri katıldı. İzmir Tersanesi Komutanlığı hizmet ve faaliyetleri hakkında üyelere bilgi veren Deniz Yarbay Çağlar Tunçay, İzmir Tersanesi'nin tüm sivil gemilere açık olduğunu söyleyerek tersanede 3 iskele, kızak ve havuz ile 134 bin metrekarelik alanda 28 fabrika atölye bulunduğunu ifade etti. Tersane içinde 10 bin tonluk bir havuz inşasının sürdüğünü söyleyen Tunçay, havuzun Aralık 2019'da hizmete açılacağını belirterek, "En yakın gemileri havuzlayabileceğimiz yer Yalova ve İstanbul ki; buralarda da çok ciddi bir doluluk var. İzmir Tersanesi'ne yapılacak havuzla bu anlamdaki eksikliği gidereceğiz" dedi. Tersanede kalibrasyon hizmeti de verdiklerini anlatan Tunçay, Ege Bölgesi'nin en büyük tersanesi olduklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Yüksek kabiliyete sahip bir ekiple hizmet veriyoruz. Alanımız İzmir'de merkezi bir konumda. İş ve işçisini kontrol edebiliyor, malzeme ile personel güvenliğini sağlıyor, yine bunların temini için avantaj sağlıyoruz. Yer ve zaman sorunu olmaksızın pek çok tekne karada bakıma alınabiliyor. Milli Savunma Bakanlığı onayıyla yabancı bayraklı gemilere de kapımızı açıyoruz. Tersanemizde havuzlama ücreti, örneğin 100 metre boyunda, 10 metre eninde ve 3 metre su çekiminde bir geminin yaklaşık 137 bin lira giriş ücreti bulunuyor. Bu tüm personelin masraflarını da içinde barındırıyor. Gün başına da bin 891 lira gibi bir ücret var. Gün uzadıkça fiyatlar da düşüyor, iyi tarafı da bu."

'İLK GEMİ 2020 ARALIK'TA'

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, İzmir Tersanesi'nin denizcilik sektörü için büyük bir fırsat sunduğunu söyleyerek fiyatların da uygun tutulması halinde tercih edileceğini dile getirdi. İzmir'e kruvaziyerlerin geri dönmeye başladığını anlatan Çelik, ilk geminin 12 Aralık 2020'de geleceğini belirtti. Ağustos sonu itibariyle şehre 867 bin turist geldiğini ifade eden Çelik, “Eylül ayında gelenlerle birlikte turist sayısı 1 milyonu geçecektir. Yıl sonunda da bu barajı rahatlıkla aşarız. Kruvaziyer açısından İstanbul'da Galata Port da bitecek. Bu sayede kruvaziyer gemileri ülkemize ve İzmir'e tekrar yoğun bir şekilde dönmeye başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) aldığımız rezervasyon bilgisine göre kentimize kruvaziyer seferleri 12 Aralık 2020'de başlayacak. İlk gemiyi Costa getirecek. 2021 yılında da MSC'nin 25 tane seferi görünüyor. Bu yılla birlikte İzmir'e 100 bin yolcu kruvaziyer ile gelecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deniz Ticaret Odasıİzmir100 Bin YolcuKruvaziyer
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