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İTO, Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 97’sinin perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü, 107 ürünün fiyatı ise değişmedi.

İTO, Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 97’sinin perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü, 107 ürünün fiyatı ise değişmedi.

02 Haziran 2019 Pazar 16:01
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İTO, Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

 İstanbul (DHA)

Mayıs ayında gıda harcamaları tütün, alkollü ve alkolsuz içeçekler  grubunda yer alan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 22,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamalarından yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 21,56 ile tuzlu fıstık, ulaştırma harcamalarından yüzde 20,73 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 16,66 ile tavuk, yüzde 15.35 ile limon ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 12.38 ile maç giriş bilet ücreti oldu.

SİVRİ BİBER UCUZLADI

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre geçtiğimiz Mayıs ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan sivri biber yüzde 52,64 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 33,90 ile soğan, yüzde 28,48 ile erik, yüzde 28.05 ile bezelye, yüzde 26,23 ile kabak ve yüzde 25,54 ile salatalık  oldu.

DHA

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