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İTO, İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile anlaşma imzaladı

Dünyaca ünlü seyahat web sitesi TripAdvisor İstanbul sayfalarının yönetimini, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’na (ICVB) devretti.

İTO, İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile anlaşma imzaladı

Dünyaca ünlü seyahat web sitesi TripAdvisor İstanbul sayfalarının yönetimini, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’na (ICVB) devretti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:36
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İTO, İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile anlaşma imzaladı

İSTANBUL - Dünyaca ünlü seyahat web sitesi TripAdvisor  İstanbul sayfalarının yönetimini, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) başkanlığını yürüttüğü İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’na (ICVB) devretti. Buna göre her ay 490 milyon kullanıcının turistik destinasyonlar, otel, restoran, müze ve ören yerleri, turlar ve havayolu şirketleri ile ilgili yorumlarını paylaştığı ve puanladığını TripAdvisor’ın İstanbul resmi şehir tanıtım sayfalarını bir yıl boyunca, ICVB yönetecek. Sayfaların yönetimi ise ICVB’nin önemli projelerinden biri olan One İstanbul markası üzerinden gerçekleştirilecek.

Anlaşmanın imza töreni ve tanıtım toplantısı bugün İTO’nun Eminönü’nde bulunan yönetim merkezinde gerçekleşti. Toplantıya İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç ile TripAdvisor Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yöneticisi Chad Shiver katıldı. Toplantıda konuşan, Chad Shiver ise, İstanbul’a destinasyon aramışında yüzde 158 oranında son 2 yılda artış olduğunu en çok ilginin ise İspanya’dan olduğunu belirterek, "İstanbul’un otel, restoran ve seyahat puanlarının web sitesinde puanları çok iyi. Barselona, Roma ve Paris’ten daha yüksek puanlara sahip. İstanbul 2019’da harika bir merkez olarak ortaya çıkmakta. Bu yıl İstanbul ziyaret edilecek en iyi destinasyonlar arasında dünyada 8, Avrupa’da 6. sırada yer alıyor” dedi.

Shiver, ICVB’nin gelecek yıl bir numaralı destinasyon olmayı hedeflediğini ve bunu başarmak istediklerini ifade etti.

Şekib Avdagiç ise "İstanbul’da turist profilinde belli sebeplerden dolayı son 5 yılda bir değişim yaşadık. Biz şimdi yaşanan bu değişimin tüm artı unsurlarını bir araya getirip bunu avantaja nasıl çevirebiliriz ve İstanbul’daki bu çok daha geniş yelpazeden gelen turist sayısını, daha fazla harcayan turist profiline yükselterek İstanbul’a nasıl daha fazla katma değer sağlayabilirizi öncelikli konu olarak belirliyoruz” dedi.

Açıklamaların ardından Avdagiç ve Shiver anlaşmayı imzaladı. Avdagiç, Shiver’e plaket hediye etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TripAdvisorİTO
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