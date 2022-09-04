İstilacı deniz kestaneleri ihraç ediliyor

ANTALYA (DHA) - AKSAM, balon balığı, aslan balığı gibi Akdeniz'de ekosisteme zarar veren istilacı türlerle mücadele kapsamında bilimsel bir çalışma başlattı. Çalışma ile 'Diadema setosum' adlı istilacı ve dikenleri 'zehirli' deniz kestanelerinin biyolojisi belirlenecek.

Süveyş Kanalı ve gemilerin balast sularıyla Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e gelen deniz kestaneleri, ayrıca bu çalışma ile ekonomiye kazandırıldı. Bu kapsamda balıkçılara deniz kestanesi avı izni verildi. İlk avlamada tutulan 1,5 ton deniz kestanesi, İtalya'ya ihraç edildi. Güney Kore ile bazı Uzak Doğu ülkelerine de numune gönderildi.

İLK KEZ 2006'DA TESPİT EDİLDİ

AKSAM Müdürü Serkan Erkan, derisi dikenliler familyasına ait türlerden deniz kestanelerinin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de yaşayan türlerinin yanı sıra son yıllarda 'lesepsiyen' denilen istilacı türlerde de ciddi artış görüldüğünü söyledi.

Erkan, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı aracılığı ile gelen bu türlerin ilk olarak 2006'da tespit edildiğini belirtti.

Hakkında çalışma başlatılan 'Diadema setosum' denilen türe ilişkin de Erkan, "Diadema setosum dediğimiz bir tür var. İlk olarak Kaş'ta tespit edilmişti ve şu an kıyısal alanımızda 0-80 metre zonunda çok aşırı derecede görülmeye başlandı" dedi.

DİKEN BOYLARI 30 SANTİM

Diken boyları 30 santimi bulan, kolları ve yüzgeçleri bulunmayan bu hayvanların edilgen yapıya sahip olduklarını anlatan Erkan, "Sudaki dalgayla hareket edebiliyorlar. Kıyısal alanda ve genellikle kayalıklarda tutunuyorlar. Bu hayvanın ölümcül bir tehlikesi yok. Sadece dikenlerinde toksik madde var; biraz yakma yapıyor" diye konuştu.

İstilacı türler ile ilgili çalışma yaptıklarını ve bunların sürdüğünü hatırlatan Erkan, "Mide içeriklerine bakıyoruz. Ne ile beslendiğine, hangi hayvanların bunu yediğine, üreme biyolojilerine bakıyoruz. Ya da hangi dönemde çoğalıyorlar? Göç dönemlerini araştırıyoruz. Şu an popülasyon belirleme çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

ETİ MAKARNA SOSU OLDU

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün deniz kestanelerini değerlendirmek için çalışma başlattığını ve bu kapsamda birkaç firmaya av izni verildiğini anlatan Erkan, "Güney Kore ve Uzak Doğu'da birkaç ülkeye numune gönderildi. Ayrıca ton bazında ilk ihracat da İtalya'ya yapıldı. Bu türün eti, İtalya'da makarna sosunda kullanılıyor. Yalnız vurgulamak isterim; istilacı olan bir türün toplanmasına izin verildi. Doğal olan hiçbir türü toplayıp, satma taraftarı değiliz" dedi.