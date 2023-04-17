Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.070,42
ALTIN
1.237,45
DOLAR
19,39
STERLİN
24,02
EURO
21,18
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul, İFM ile Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde rekabete hazırlanıyor

Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 90. sırada yer alan İstanbul, bankalar etabı bugün açılacak olan İFM ile orta vadede bölgesel, uzun dönemde ise küresel lider finans merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

17 Nisan 2023 Pazartesi 18:30
3 Okunma
İstanbul, İFM ile Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde rekabete hazırlanıyor
Berlin

Küreselleşmenin ticarette sınırları ortadan kaldırması ve bilgi teknolojileri alanındaki değişimler finans piyasalarına uluslararası, geniş perspektifli bir boyut kazandırırken, bugün bankalar etabı açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile İstanbul'un Küresel Finans Merkezleri Endeksi'ndeki sıralamasını yükseltmesi bekleniyor.

Mart 2023’te yayınlanan Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nin 33. baskısına (GFCI 33) göre, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD, doların baskın küresel rezerv para birimi olmasının da etkisiyle New York’taki dünyanın önde gelen finans merkezi de dâhil çok sayıda finans şehrine sahip.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'in de endekste önde gelen finans şehirleri bulunuyor.

120’si ana endekste olmak üzere 130 finans merkezi incelendiği GFCI 33 endeksinde, dünyanın en büyük iki borsasına (New York Menkul Kıymetler Borsası ve NASDAQ) ev sahipliği yapan New York birinci sırada yer alıyor.

New York’u Londra takip ederken, üçüncü sırada Singapur var. Hong Kong dördüncü sırada yer alırken, onu dünyanın inovasyon başkenti Silikon Vadisi'ne oldukça yakın olan San Francisco izliyor.

San Francisco’nun ardından da ilk 10 finans merkezi listesinde sırasıyla Los Angeles, Şanghay, Chicago, Boston ve Seul geliyor.

İFM, İstanbul’u üst sıralara taşıyacak

İstanbul ise Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 90. sırada yer buldu. Bugün açılacak İFM'nin oluşturacağı ticaret hacmi ile İstanbul'u listede üst sıralara taşıması bekleniyor.

2012 yılında ilk adımı atılan ve İstanbul Ataşehir'deki İFM’nin orta vadede bölgesel, uzun dönem içinde ise küresel lider finans merkezi hedefiyle bankalar etabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip olan, coğrafi olarak çok stratejik bir konumdaki İstanbul, bugün olduğu gibi geçmişte de uzun yıllar önemli bir ticaret merkezi konumunda oldu. İFM’nin ticareti kolaylaştırıp ekonomik büyümeyi teşvik ederek İstanbul’un konumunu güçlendireceği kaydediliyor.

Finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek. İstanbul Finans merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
KüreselFinansMerkezleriİstanbulFinansMerkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam
Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam
Bakan Kurum: Finans merkezinin tasarımında Mimar Sinan'ın birçok formunu inşaat sürecinde kullandık
Bakan Kurum: Finans merkezinin tasarımında Mimar Sinan'ın birçok formunu inşaat sürecinde kullandık
Armatür sektöründen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 14 milyon dolarlık ihracat
Armatür sektöründen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 14 milyon dolarlık ihracat
Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 4. katmanı tamamlandı
Akkuyu NGS'nin 2. ünitesinde iç koruma kabuğunun 4. katmanı tamamlandı
TMO deprem bölgesinde kota sınırı olmadan alımlara devam ediyor
TMO deprem bölgesinde kota sınırı olmadan alımlara devam ediyor
Hidroelektrik santrallerinde yılın üretim rekoru kırıldı
Hidroelektrik santrallerinde yılın üretim rekoru kırıldı
Emtia piyasası, hızlı yükselişlerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktı
Emtia piyasası, hızlı yükselişlerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktı
İstanbul havalimanları yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısını yüzde 38 artırdı
İstanbul havalimanları yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısını yüzde 38 artırdı
KOSGEB, temiz enerji ve temiz teknolojiler konularındaki iş fikirleri için çağrıya çıktı
KOSGEB, temiz enerji ve temiz teknolojiler konularındaki iş fikirleri için çağrıya çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi