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İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2’nci sırada

12 Nisan 2022 Salı 16:47
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2’nci sırada

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021 yılının 'Uluslararası Yolcu Trafiği' verilerine göre dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nda 2021 yılında toplam 26,5 milyon uluslararası yolcuya hizmet verildi.

ACI World tarafından 2021 yılı, 'dünyanın en yoğun 10 Havalimanı' ile 'uluslararası yolcu trafiği' verileri açıklandı. Buna göre 26,5 milyon yolcuya hizmet sunulan İstanbul Havalimanı, bu kategoride dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken, Hollanda'da bulunan Amsterdam Schiphol Havalimanı 25,5 milyon yolcu ile listenin üçüncü sırasında, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı da dördüncü sırada Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı ise listede beşinci sırada yer aldı. Söz konusu kategoride İstanbul Havalimanı 2019 yılında listede 14'üncü, 2020'de ise 6'ncı sırasında bulunuyordu.

Ayrıca İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseri ACI Europe'un açıkladığı rapora göre de 2021 yılında toplam yolcu sayısında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu.
 

DÜNYANIN EN YOĞUN HAVALİMANI ABD'DE...

Öte yandan dünyanın en yoğun havalimanı kategorisinde birinci sırayı, 2021 yılında yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlayan ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, aldı. ACI World tarafından açıklanan verilere göre, listenin ikinci sırasında 62,5 milyon yolcu ağırlayan Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı, 58,8 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Denver Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

2021 yılının en yoğun 10 havalimanından sekizinin Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu, ikisinin ise Çin'de yer aldığı kaydedildi.

"2022 SEYAHATLARDE BİR ARTIŞ OLABİLİR"

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliviera tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 sonrası iyileşmenin birden ters bir rüzgârla karşı karşıya kalabileceği konusunda temkinli olsak da ülkelerin pandemi sonrası yeniden açılma planları sonrası ortaya çıkan tablo ile 2022'nin ikinci yarısında seyahatlerde bir artış olabilir" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 12.04.2022 16:50
Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıUluslararası Yolcu Trafiği
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