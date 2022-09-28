Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.255,87
ALTIN
963,54
DOLAR
18,52
STERLİN
19,84
EURO
17,75
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:53
İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 47 milyona ulaştı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, sene başından bu yana İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısının 47 milyona ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün sosyal paylaşım sitesi "Twitter" hesabından, "İstanbul Havalimanı yüz yıllık rakiplerini ezip geçti" şeklindeki paylaştığı verilerle, 2022'nin ilk 7 aylık döneminde İstanbul Havalimanı'nın 34,2 milyon yolcuyla Avrupa'nın zirvesinde yer aldığını duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından bir açıklama da İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan geldi. Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımımı alıntılayan Samsunlu da, "Son yolcu sayımız 47 milyon" ifadelerini kullandı.


 

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Koronavirüs pandemisinin ardından hızlı bir şekilde toparlanan İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki rakiplerini geride bırakarak yolcu sayısında uzun zamandır zirvedeki yerini koruyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıYolcu Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir'de şeker pancarları fabrikaya teslim edilmeye başladı
Eskişehir'de şeker pancarları fabrikaya teslim edilmeye başladı
Bakanlık desteğiyle 4 milyon dekar arazi modern sulamaya kavuştu
Bakanlık desteğiyle 4 milyon dekar arazi modern sulamaya kavuştu
Toroslar EDAŞ'tan, Hatay’da 27 Milyon TL’lik yatırım
Toroslar EDAŞ'tan, Hatay’da 27 Milyon TL’lik yatırım
TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı üretici sabretmeli
TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı üretici sabretmeli
Bakan Muş: Hizmet ihracatında 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz
Bakan Muş: Hizmet ihracatında 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz
Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyonda düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız
Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyonda düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız
İTO Başkanı Avdagiç: Yerli ve milli ekonomiyi inşa edenlerle beraber yürüyeceğiz
İTO Başkanı Avdagiç: Yerli ve milli ekonomiyi inşa edenlerle beraber yürüyeceğiz
Ağustosta 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Ağustosta 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde 1'inci sırada
Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde 1'inci sırada

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول