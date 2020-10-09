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İstanbul Havalimanı'na 5 sertifika

Uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanındaki ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, uluslararası belgelendirme kuruluşu İngiliz Standartları Enstitüsü (British Standards Institution) tarafından sertifikalandırıldı.

09 Ekim 2020 Cuma 14:15
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İstanbul Havalimanı'na 5 sertifika

GLOBAL STANDARTLARI YAKALAMAK GURUR VERİCİ

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu şunları söyledi:

“İstanbul Havalimanı’nda tasarım sürecinden inşaat aşamasına, inşaat sürecinden de operasyon sürecine kadar tüm adımlarımızı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atmaya özen gösterdik. Bu bilinçle hareket ederek, sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeyi kurum kültürümüzün en değerli parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda insanı odağımıza alarak her geçen gün yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enerji verimliliğinden tutun da yolculuk memnuniyetini ve kalite yönetimini içeren standartları oluşturmak büyük bir başarı. Havacılık sektöründe yeni bir şirket olmamıza rağmen hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde global standartları yakalamış olmamız çok önemli ve gurur verici. Sürdürülebilir iş modelimiz doğrultusunda faaliyetlerimizin çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak tüm paydaşlarımız için değer oluşturmasını amaçlıyoruz. Bu model doğrultusunda başta enerji verimliliği olmak üzere kalite, çevre, bilgi güvenliği ve müşteri memnuniyeti yönetiminde sertifika sahibi olmak gurur verici. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, yönetim ekibimize ve sürecin başından beri bize gerek iletişim anlamında her an destek veren, gerekse eğitim ve denetim kalitesiyle değer katan BSI’a teşekkür ediyorum.”

BAŞARIDAN DOLAYI İGA'YI TEBRİK EDİYORUM

BSI Güvence Hizmetleri Global Direktörü Pietro Foschi de İGA’nın bu başarısıyla ilgili şunları paylaştı:
 

“Denetimler sırasında İGA’nın sürece çok iyi hazırlanmış olduğunu, güçlü ve sağlam planlara sahip olduğunu ve iyi eğitilmiş profesyonel bir ekibi bulunduğunu gördük. En iyi uygulama standartlarının benimsenmesi ve sertifikalandırılması, İGA’nın bu hayranlık uyandıran altyapısı için organizasyonel dayanıklılık sağlama taahhüdünü açıkça göstermektedir. Başta İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın  Kadri Samsunlu’yu, İGA üst yönetim ekibini ve bu standartların gerekliliklerini yerine getirmekte görev alan tüm İGA çalışanlarını başarıyla elde ettikleri bu 5 sertifikadan dolayı tebrik ediyorum.” (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Standartlarİstanbul Havalimanına 5 Sertifika
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