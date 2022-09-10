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İstanbul Havalimanı kurumsal ödüle layık görüldü

Regional Air Transport Awards tarafından daha önce iki defa 'Yılın Havalimanı' seçilen İGA İstanbul Havalimanı, bu kez de 'Kurumsal Ödül'e layık görüldü.  

10 Eylül 2022 Cumartesi 13:35
İstanbul Havalimanı kurumsal ödüle layık görüldü

İSTANBUL, (DHA) -

İGA İstanbul Havalimanı’nın ‘Kurumsal Ödül’e layık görüldüğü ödül töreni, dün Romanya’nın Cluj kentinde düzenlendi. Panelde gerçekleştirdiği konuşmanın ardından “Kurumsal Ödül”, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi. 

 “Air Transport Awards” ödülleri, her yıl Hermes - Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor.

DHA

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