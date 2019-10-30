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İstanbul Havalimanı ile Londra arasında hava köprüsü kuruldu

İstanbul Havalimanı ile İngiltere'nin başkenti Londra arasında yolcu sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonu sonrası Eylül ayına kadar 5 ayda karşılıklı olarak Londra arasında 612 bin yolcu seyahat etti. Uçuşlarda transit yolcu sayısı dikkat çekerken özellikle İran, Nijerya, Suudi Arabistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da arttı.

İstanbul Havalimanı ile Londra arasında hava köprüsü kuruldu

İstanbul Havalimanı ile İngiltere'nin başkenti Londra arasında yolcu sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonu sonrası Eylül ayına kadar 5 ayda karşılıklı olarak Londra arasında 612 bin yolcu seyahat etti. Uçuşlarda transit yolcu sayısı dikkat çekerken özellikle İran, Nijerya, Suudi Arabistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da arttı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:15
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İstanbul Havalimanı ile Londra arasında hava köprüsü kuruldu

İSTANBUL - Tüm etapları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasiteli olacak İstanbul Havalimanı ile Londra arasında hava köprüsü kuruldu. İstanbul Havalimanı'nın, hub(bağlantı merkezi) olarak yolcu sayısı da hızla artarken, Türk Hava Yolları da bu yılın 9 ayında toplam 18 milyon 239 bin transit yolcu taşıdı. 76,5 milyon metrekarelik alana sahip İstanbul Havalimanı’ndan şu an toplam 309 destinasyona uçuş gerçekleştirilirken, Londra ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolcu sayısı da dikkat çekici rakamlara ulaştı. Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonu sonrası Ağustos ayı da dahil 612 bin yolcu Londra ile İstanbul Havalimanı arasında karşılıklı uçtu. İstanbul Havalimanı ile en çok Londra'daki Heathrow Havalimanı arasında yolcu taşımacılığı yapıldı. 5 ayda İstanbul Havalimanı ile Heathrow arasında 380 bin yolcu taşındı.

TRANSİT YOLCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Londra uçuşlarında transit yolcu sayısı da dikkat çekerken özellikle İran, Nijerya, Suudi Arabistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da arttı.Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan sadece Heathrow'a günde 5 uçuşu bulunuyor. Gatwick ile beraber toplam 7 uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya günün her saatinde THY'nin seferi bulunuyor. 

Uçuşlarda Türk Hava Yolları'nın, İstanbul'da 20 saati aşan bağlantılı uçuşu olan transit yolcuları için ücretsiz konaklama hizmeti 'stopover'(duraklama) uygulamasından da yararlanlar oldu. İstanbul Havalimanı’nda şu anda toplam 70 havayolu şirketi tarifeli uçuş düzenliyor. Tüm fazlar tamamlandığında 100’ün üzerinde havayolu şirketine hizmet verilmesi hedefleniyor. 

İSTANBUL HAVALİMANI İLE LONDRA ARASINDAKİ YOLCU RAKAMLARI(NİSAN-AĞUSTOS)

NİSAN:

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:16 bin 645

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:89 bin 980

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:9 bin 491

MAYIS:

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:17 bin 685

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:84 bin 767

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:7 bin 713

HAZİRAN:

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:17 bin 906

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:94 bin 954

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:9 bin 423

TEMMUZ:

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:19 bin 102

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:102 bin 87

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:10 bin 944

AĞUSTOS

Londra Gatwick-İstanbul Havalimanı:21 bin 300

Londra Heathrow-İstanbul Havalimanı:99 bin 850

Londra Stansted-İstanbul Havalimanı:10 bin 944

Toplam:612 bin 731

2018 YILI TOPLAM RAKAMLARI 

Londra Heathrow-İstanbul Atatürk Havalimanı:1 milyon 74 bin 397

Londra Gatwick- İstanbul Atatürk Havalimanı:228 bin 777

Londra Stansted-İstanbul Atatürk Havalimanı:90 bin 543

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıİngiltereLondra5 Ayda 612 Bin Yolcu
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