İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyi havalimanı' seçildi

İSTANBUL - Dünyanın sayılı seyahat dergilerinden biri olan Condé Nast Traveler dergisinin yaptığı ankette İstanbul Havalimanı, Singapur ve Güney Kore'yi geride bırakarak 'dünyanın en iyi havalimanı' seçildi.

Merkezi New York ve Londra'da bulunan 32 ülkede yayın yapan Condé Nast Traveler dergisinin okuyucuları arasında yapılan 'dünyanın en iyi havalimanı' konulu anket sonuçlandı. 240 bin okuyucunun katıldığı ankette İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyi havalimanı' olurken, ikinci Singapur Changi Havalimanı, üçüncü sırada Güney Kore’deki Seul Incheon Havalimanı yer aldı.



İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, dünyanın en iyi havalimanı' seçilmelerini havalimanında düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Törende konuşan Samsunlu, "Bugün İstanbul Havalimanı, bayrak taşıyıcımız Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları beraber kendisi de bir marka olma yolunda ilerliyor. Condé Nast Traveler okuyucularının seçim anketini önemsiyoruz. Buradaki seçiciler, bu dergiyi okuyan ve sosyal medyadan takip eden kişilerden oluşuyor. bu seçimde 240 bin kişi oy attı. Bunun sonucunda geçen sene ikinci olduğumuz listede bu sene 'dünyanın en iyi havalimanı' olduk. Dergi New York ve Londra merkezi 32 ülkede faaliyet gösteren tüm dünyada aylık 5 milyon dergi okurunun yanı sıra dijital alanda 16 milyon kişiye ulaşın büyük bir medya kuruluşudur. Yıllık olarak da takipçi sayısı 500 milyona ulaşıyor. Biz bu havalimanında hep önümüze bakıyoruz önümüzde bakıyoruz. Burada en önemli hedefimiz yolcularımızın unutulmaz bir deneyim yaşamaları. Yolcularımızın buradan giderken biz yolcularımızı Türk Hava Yolları'na verirken bir anıyı bir tecrübeyi yanında götürmeyi sağlamalıyız" dedi.



YOLCU SAYISI BU SENE 60 MİLYONU AŞACAK

Tam kapasite ile hizmet verdikten 1 sene sonra pandemi ile karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Samsunlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Pandemi bu projesinin nazardı oldu. Açıldıktan bir süre sonra pandemiye yakalandı. O dönemde gerek bizim gerekse bayrak taşıyıcımızın Türk Hava Yolları'nın çevik yaklaşımının faydalarını bütün bu süreçte gördük. Bugün hem biz hem Türk Hava Yolları hem dirençli havayolu hem dirençli havalimanı olarak Avrupa'da en önlerde yer buluyoruz. Bunun yanında da bu sene yazın Avrupa'da yaşanan ciddi gecikmelerde bizden kaynaklanan bir sorun olmadığı için etkilenmedik. Bu gün itibariyle yaklaşık 300 bin uçuşa geldik 48 milyon yolcuyu geçtik sene sonunda 60 milyon yolcuyu aşacağımızı düşünüyorum."