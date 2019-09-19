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İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak

İstanbul Ekonomi Zirvesi, 5 Aralık'ta 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle yapılacak.

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak

İstanbul Ekonomi Zirvesi, 5 Aralık'ta 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle yapılacak.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:57
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İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak

İstanbul Ekonomi Zirvesi, 5 Aralık'ta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Girişimci ve iş Adamları Konfederasyonu (TURKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Cool Reklam iş birliğinde yapılacak. Zirve basın toplantısı ile tanıtıldı.3'üncüsü düzenlenecek zirvenin, 10 ülkeden yatırımcıları ve 500’den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlaması bekleniyor. İstanbul Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulu Başkanı olan Kürşad Tüzmen özellikle toplantılarda görüşülecek konulardan olan turizm gelirlerindeki artış ile ilgili şunları söyledi:

"Dünyanın en önemli turizm şehri ve en önemli ekonomi ve finans şehri. Bunların hepsinin düşünerek ekonomi zirvemizi bu aşağıdaki sektör guruplarıyla en doğru kararların en hızlı şekilde verileceği bir platform olmasına çalışıyoruz.Bu sene belki 50 milyona yakın bir turist rakamıyla ve 40 milyar dolara yakın bir gelir rakamıyla karşılaşacağız ama Fransa sadece Paris'ten 55 milyar dolar turizm geliri elde ediyor, bunu da unutmayalım. Bizim bir İstanbulumuz var, zirveyi onun için burada yapıyoruz"

"HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ YARATMAK"

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ise, "İstanbul Ekonomi Zirvesi platformu, sivil toplumların, iş dünyasının ve iş kadınlarının buluştuğu bir platform. Esas amacımız dünyadaki küresel sorunların tartışıldığı Davos modeli bir platform oluşturmak. Bu bağlamda 2019 senesi hedefimiz Türkiye genelinde 1 milyar dolar civarında işlem hacmi yaratmak ve uluslararası boyutta anlaşmaların sağlanıp imzalanmasına zemin oluşturmak. İş dünyasından olan tüm paydaşlarımızla aynı gemideyiz ve el ele vereceğiz"  diye konuştu. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Ülkemizin hizmet ticareti alanındaki lokomotif sektörü ise turizm. Turizm sektörü ülkemize 2018 yılında 25 milyar dolar döviz girdisi sağladı" dedi ve ekledi: "Turizm, bu başarasıyla ülkemiz için stratejik sektör olma misyonunu sürdürerek daha da güçlendiriyor. Üyelerimizin değişen turizm trendlerine uyum sağlayarak rekabet güçlerini arttırabilmelerini sürdürülebilir bir turizm yaklaşımını benimsemelerini sağlayacak çalışmalara bundan sonraki süreçte de aralıksız devam edeceğiz"

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ekonomi Zirvesi5 Aralık
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