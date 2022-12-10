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İstanbul Altın Değer Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında alanlarında başarılı olup Türkiye'ye katma değer sağlayan kişi ve kurumlara verilen İstanbul Altın Değerler Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve 'daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak' sloganıyla gerçekleştirilen zirvede 11 alanda ödül verildi. 

10 Aralık 2022 Cumartesi 10:59
İstanbul Altın Değer Ödülleri sahiplerini buldu

‘Küresel Değer Zincirleri’ ana temasıyla 8 Aralık’ta başlayan İstanbul Ekonomi Zirvesi sona erdi. Zirvenin 2’nci gününde Altın Değerler Ödül Töreni ve gala yemeği yapıldı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen gece İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer’in açılış konuşmasıyla başladı.

Abdullah Değer yaptığı konuşmada “Bu sene ‘Küresel Değer Zincirleri’ ana temasıyla zirveyi gerçekleştirdik. Dünyanın birçok yerinden üst düzey katılımcılar vardı. Zirvenin amacı dünyadaki sorunların çözülmesi için zemin hazırlamaktı. Dünya pandemi ve savaşlar gibi birçok sorunlarla karşı karşıya kaldı. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde olumsuz durumlara rağmen insanların umutlarını yitirmemesi için bir zemin oluşturmaya çalıştık. Türkiye’nin bu dönemde jeopolitik konumu daha çok önem kazandı. 21’inci yüzyılda daha güçlü bir Türkiye’ye şahit oluyoruz’’ dedi.

"DÜNYA BARIŞINA KATKI VEREN MARKALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ’’

Ödül töreni ile ilgili de konuşan Değer, “Bu sene yıl içinde kendi alanında başarılı performans gösteren markalara ödüller verdik. Markaların dünya barışına katkılarını, dünyanın değişim ve dönüşümüne katkılarını kriter olarak belirledik. Dünya barışına katkı veren markalar ödüllendirildi’’ diye konuştu.

Program, açılış konuşmalarının ardından modacı Gülcan Selçuk’un zirve için düzenlediği defile ile devam etti. İstanbul Altın Değerler Ödül töreni ile devam eden program toplu fotoğraf çekimi ardından Ferhat Göçer konseri ile sona erdi. 

Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek gibi konular ele alındı.

İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ödül kazanan markalar;

‘Yeşil ve Sürdürülebilir Bina Ödülü’ Pekhan İnşaat

‘Sürdürülebilir Turizmde Öncülük Ödülü’ Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)

‘Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik Ekosistemine Katkılarından Dolayı' Sanofi Türkiye

‘E mobilite Dönüşüm Öncüsü Ödülü’ Zorlu Enerji

‘Türkiye Turizmine Katkılarından Dolayı’ Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

‘Yerel Ekonomiye Katkı Ödülü’ Koluman Otomotiv

‘En İnovatif Katılım Bankası Ödülü’ Vakıf Katılım

‘Türkiye'nin İlk İhracat Odaklı Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgesi Ödülü’ Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB)

‘İş Dünyasında Kadın Girişimcileri Buluşturan Kadın İletişim Ağı ile Ekonomiye Sağladıkları Katkılarından Dolayı’ Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

‘Otomotiv Sektöründe Elektrifikasyon Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Ödülü’ Borusan Otomotiv

‘Endüstride Dijital Dönüşüm Öncüsü Ödülü’ Schneider Elektrik

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ekonomi Zirvesiİstanbul Altın Değer Ödülleri
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