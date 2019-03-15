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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde 3.1 puan artışla yüzde 13.5’e yükseldi, işsizlik Kasım döneminde yüzde 12.3 düzeyindeydi.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde 3.1 puan artışla yüzde 13.5’e yükseldi, işsizlik Kasım döneminde yüzde 12.3 düzeyindeydi.

15 Mart 2019 Cuma 11:50
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İşsizlik rakamları açıklandı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artışla 4 milyon 302 bin kişiye çıktı.

Aralık döneminde tarım dışı işsizlik oranı 3.3 puanlık artış ile yüzde 15.6 olarak tahmin edilirken, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 5.3 puanlık artışla yüzde 24.5, 15-64 yaş grubunda da 3.1 puanlık artış ile yüzde 13.7 oldu.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 1.5 puanlık düşüşle yüzde 45.4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 375 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 258 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.3'ü tarım, yüzde 19.8'i sanayi, yüzde 5.8'i inşaat, yüzde 57'si hizmet sektöründe yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.0 puan, inşaat sektörünün payı 1.5 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.3 puan, hizmet sektörünün payı 2.0 puan arttı.

İşgücü, Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 378 bin kişi artarak 31 milyon 957 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 52.4 oldu.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 71.7, kadınlarda ise 0.1 puanlık artışla yüzde 33.6 oldu.

Aralık 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.1 puan artışla yüzde 33.4, tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 22.7 oldu.  

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 297 bin kişi azalarak 28 milyon 262 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.5 puan azalarak yüzde 46.4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 176 bin kişi artarak 4 milyon 106 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.6 puan artarak yüzde 12.7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.3 puan azalarak yüzde 53.1 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 54 bin, sanayi sektöründe 182 bin, inşaat sektöründe 77 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe ise 16 bin kişi arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Işsizlik RakamlarıTüik
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