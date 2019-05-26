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İşsizlik ödenekleri, 31 Mayıs'ta ödenecek

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri, 31 Mayıs'ta ödenecek

İşsizlik ödenekleri, 31 Mayıs'ta ödenecek

İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri, 31 Mayıs'ta ödenecek

26 Mayıs 2019 Pazar 16:40
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İşsizlik ödenekleri, 31 Mayıs'ta ödenecek

ANKARA, (DHA) 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, 31 Mayıs Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı'nın 4 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin ödeme gününün 31 Mayıs'a alındığını kaydetti. Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananların, ödemelerini bayram öncesi alabileceğini belirten Selçuk, halkın her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Bakan Selçuk, ayrıca nüfus cüzdanlarıyla PTT şubelerine başvurularak, ödemelerin alınabileceğini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İşsizlik ödenekleriKısa çalışma ödenekleri
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