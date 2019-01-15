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İşsizlik Ekim döneminde yüzde 11.6’ya yükseldi

Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde yüzde 11.6’ya yükseldi. İşsizlik geçen Eylül döneminde yüzde 11.4 ve 2017 yılının Ekim döneminde yüzde 10.3 düzeyindeydi.

İşsizlik Ekim döneminde yüzde 11.6’ya yükseldi

Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde yüzde 11.6’ya yükseldi. İşsizlik geçen Eylül döneminde yüzde 11.4 ve 2017 yılının Ekim döneminde yüzde 10.3 düzeyindeydi.

15 Ocak 2019 Salı 10:29
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İşsizlik Ekim döneminde yüzde 11.6’ya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı Ekim döneminde 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye yükseldi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.3 puanlık artış ile yüzde 13.6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.0 puanlık artış ile yüzde 22.3 düzeyine çıkarken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.4 puanlık artış ile yüzde 11.9 olarak gerçekleşti. 

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı Ekim’de, bir önceki yılın aynı döneminde göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0.1 puanlık düşüşle yüzde 47.5 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.5'i tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 6.7'si inşaat, yüzde 55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.8 puan, inşaat sektörünün payı 0.9 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.6 puan, hizmet sektörünün payı 1.0 puan arttı.

İşgücü 2018 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 726 bin kişi artarak 32 milyon 658 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.6 puan artarak yüzde 53.7 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık artışla yüzde 73, kadınlarda da 0.6 puanlık artışla yüzde 34.8 oldu.

Ekim 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan azalarak yüzde 33.7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarak yüzde 22.4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 64 bin kişi artarak 28 milyon 863 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47.4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 58 bin kişi artarak 3 milyon 742 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puan artarak yüzde 11.5 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.2 puan artarak yüzde 53.6 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 38 bin, hizmet sektöründe 53 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 26 bin, sanayi sektöründe ise 2 bin kişi azaldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İşsizlik2018 Ekim
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