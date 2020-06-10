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İşsizliğe çözüm sektörler arası geçiş olmalı

TÜİK tarafından açıklanan mart ayı işsizlik rakamlarını yorumlayan İKÜ İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, istihdamı artırmak için yapısal önlemlere vurgu yaptı. Özellikle genç işsizliği düşürmek için sektörler arası geçişin öneminin altını çizen Prof. Dr. Alçın, “Sanayi sektörünün işsizliği kapatacak şekilde genişlemesi gerekiyor. Pandemi döneminin en önemli özelliklerinden biri bütün dünyada yaygın ve sürekli istihdam kayıplarının olmasıdır. Türkiye’de de aynı durum geçerli” dedi.

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:04
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İşsizliğe çözüm sektörler arası geçiş olmalı

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalışla yüzde 13,2 oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, işsizlik rakamlarını değerlendirdi. İstihdama yönelik açıklamalar da yapan Prof. Dr. Alçın, ekonomik istikrar kalkanı paketinin önemine değinerek gençlerin potansiyelinden sanayi sektöründe yararlanılması gerektiğini dile getirdi.

Pandemi sonrası dünyada fiyat rekabetinin belirleyici olmayacağını aktaran Prof. Dr. Alçın, nitelikli ürünlerin rekabet edeceği bir ekonomik küresel görünüme gidildiğini ifade etti. 

KORONAVİRÜS İSTİHDAM VERİLERİNE YANSIDI MI?

Şubat ayına göre işsizlik rakamlarında 0,4 puanlık bir düşüş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alçın, “Koronavirüs salgını 11 Mart’ta Türkiye’ye geldi. O dönemde güçlü işten çıkarmalar gözlemlemiştik. Bu durumun işsizlik oranlarına yeterince yansımamasının temel nedeni, istihdam oranı azalırken son bir yıl içinde işgücüne katılım oranında da azalmanın olmasıdır. Geçen yıl mart ayına göre istihdam, 1 milyon 662 bin kişi azalmış. Daha yüksek oranda işgücüne katılım da azaldığı için olumlu bir seyir ortaya çıktı. İstihdam, sanayi sektöründe 26 bin kişi artmış. Tarımda 538 bin, inşaatta 248 bin ve hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısı ise 903 bin kişi azalmış” diye konuştu.

“PANDEMİ DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ İSTİHDAM KAYIPLARI”

Mart ayı işsizlik rakamlarının tam olarak reel ekonomideki durumu yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Sinan Alçın, “Pandemi döneminin en önemli özelliklerinden biri bütün dünyada yaygın ve sürekli istihdam kayıplarının olmasıdır. Türkiye’de de aynı durum geçerli. Genç işsizlikte hafif bir düşüş var; yüzde 24,6. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 25,2’ymiş. 2019’un mart ayında yüzde 23,7 iken şimdi yüzde 27,9’a kadar çıkmış durumda. Yani işgücüne katılmayanlar ağırlıklı olarak eğitime de devam etmiyor, evde kalıyorlar. İş arama sürelerinde 1-2 ay iş arayanlar yüzde 34,2’yi oluşturuyor. Göstergeler bize hizmet sektöründe istihdam kayıplarının olduğunu işaret ediyor.” ifadelerinde bulundu. 

“EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİYLE ALINACAK ÖNLEMLER ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Alçın, “Alınacak önlemelerin bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ adıyla açıklamıştı. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan paketle alınacak önlemler önemli. Bu önlemler arasında kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını, ücretsiz izin uygulamasının uzatılmasını gösterebiliriz. Bu konularda da beklentiyle uyumlu kararlar alındığını görüyoruz. Yapısal olarak sektörel geçişin sağlanması için özellikle Y ve Z kuşağı ile mevcut işsizlik rakamlarında ağırlıklı kitle oluşturan gençlerin genel olarak bilgi ve becerilerini sanayi ile buluşturmak gerekiyor. Yeni dönemin çoklu yetenekleri 21. yüzyıl yetkinliklerini içerecek biçimde sanayi sektöründe dönüşmelidir” dedi.

“İŞSİZLİĞİ AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN SEKTÖRLER ARASI GEÇİŞ OLMALI”

Sektörel geçisin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Alçın, “Hizmet sektöründeki istihdam kaybının yerine konulması mümkün gözükmüyor. O yüzden sanayi sektörünün işsizliği kapatacak şekilde genişlemesi gerekiyor. Buna yönelik adımlar atılmalıdır.” dedi.   

“PANDEMİ SONRASI FİYAT REKABETİ BELİRLEYİCİ OLMAYACAK”

Pandemi sonrası dünyada fiyat rekabetinin belirleyici olmayacağını aktaran Prof. Dr. Alçın, “Bunun yerine nitelikli ürünlerin birbiriyle rekabet ettiği bir ekonomik küresel görünüme doğru ilerliyoruz. Buraya hazırlıklı olunabilmesi için de gençlerin potansiyelinden sanayide yararlanılmalıdır. Bunun olmadığı durumda, bütün dünyada ve Türkiye’de, hizmet alanları bir anlamda köpük olarak son 40 yılda aşırı genişlemiş durumda. Buralarda istihdam kaybının yakın dönemde yerine konulmasını beklememek gerekiyor.” diye konuştu. 

İSTİHDAM İÇİN YAPISAL ÖNLEM ŞART

Yapısal önlemlerin istihdam piyasası açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sinan Alçın, “Açıklanması düşünülen paket içerisinde yer aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilen bir diğer uygulama da emeklilik sigortası. Ücretsiz izin döneminde sadece sağlık sigortası yatırıldı. Fakat bu ücretsiz izinde geçirilen 3 aylık süre içerisinde belki bir 3 ay daha geçirilecek süre emeklilik hesabına katılmıyor. Sanırım bununla ilgili bir uygulama yapılacak. Eğer öyle bir uygulama hayata geçerse en azından ücretsiz izin döneminde bin 170 lirayla geçinme durumuyla karşı karşıya olan yurttaşlar, bu süreci en azından emekliliklerinde saydırabilecekleri bir süre olarak hesaplayabilecek” şeklinde konuştu.

DHA

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