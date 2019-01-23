İspanyol Santander Birleşik Krallık'ta 140 şube kapatacak

İspanya’nın en büyük bankası Santander Bank, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ta 140 şubesini kapatacağını ve 1,270 çalışanın işinden olacağını duyurdu.