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İSO Türkiye Sektörel PMI: Sektörlerde canlanma devam etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayı verilerine göre, Türk imalat sektöründeki canlanma devam ederken, birçok alt sektörün faaliyet koşullarında önceki aya göre güçlü iyileşme yaşandı.

04 Ağustos 2020 Salı 11:32
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İSO Türkiye Sektörel PMI: Sektörlerde canlanma devam etti

İSTANBUL - İSO'dan yapılan açıklamada, "Bununla birlikte, bazı sektörlerin Covid-19 salgını nedeniyle zorlanmayı sürdürmesi nedeniyle eğilimlerde belirgin ayrışma gözlendi. Takip edilen 10 sektörden sekizi Temmuz'da üretim artışı kaydetti. Böylece üretimde artış kaydeden sektör sayısı Covid-19 sonrası toparlanma başladığından beri en yüksek düzeye ulaştı" denildi.

Temmuz ayı anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: 

"Temmuz ayı PMI verileri, Türk imalat sektörünün birçok alanda gözle görülür bir toparlanma içerisinde olduğuna işaret etti. 

"Koşulların kademeli bir şekilde normale dönmesi ve firmaların operasyonlarını hızlandırması, bazı sektörlerin üretim ve yeni siparişlerinde güçlü büyüme oranları kaydedilmesini sağladı. 

"Üretim gereksinimlerindeki artış, çalışanlar için iyi bir gelişme oldu ve takip edilen on sektörden dokuzu temmuzda istihdam artırdı. 

"Genel anlamda pozitif olan tabloya rağmen, sektörlerin tamamı büyüme bölgesine geçemedi.

"Bazı sektörler geride kalırken diğerlerinin ilerleme kaydettiğini gösteren bu eğilimler, 'iki hızlı' toparlanma riskini artırması açısından kaygı uyandırıyor. 

"Yine de bütüne bakıldığında olumlu bir tablo söz konusu. 

"Birçok sektördeki gelişme temposu, Covid-19 krizinin ekonomiyi ilk etkilediği zamanlarda korkulandan daha hızlı bir toparlanmaya işaret ediyor."

İSO açıklamasına göre en güçlü genişleme kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektöründe gerçekleşirken, metalik olmayan mineral ürünler, ana metaller, makine ve metal ürünler, ağaç ve kağıt ürünleri gibi sektörlerde de üretim belirgin bir şekilde arttı:

"Bununla birlikte bazı sektörler zorlanmaya devam etti. Üretimde güçlü büyüme kaydedilen sektörlerde genellikle yeni siparişlerin tekrar artışa geçmesi etkili oldu. 

"On sektörün yedisinde yeni siparişler, çoğunda güçlü olmak üzere artış kaydetti. 

"Öte yandan Covid-19 salgını yurt dışından gelen yeni siparişleri etkilemeye devam etti ve sektörlerin sadece yarısının yeni ihracat siparişleri arttı. 

"Takip edilen 10 sektörün dokuzunda istihdam artışı kaydedildi. Bu eğilimin tek istisnası ağaç ve kağıt ürünleri sektörü oldu. 

"En güçlü istihdam artışı elektrikli ve elektronik ekipman ürünleri sektöründe gerçekleşti. On sektörün altısında girdi fiyatlarındaki artış, hazirana kıyasla daha düşük oranda kaydedildi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSOSektörCanlanmaSalgınIyileşme
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