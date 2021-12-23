İşletmeci Alper Eken ve Samet Gülmez’den Etilere Yeni Soluk

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Şimdiden Etiler’in gözde mekanı olan yepyeni konsept ve yepyeni mekan “Bihter Night Club” İstanbul’a yeni bir soluk getirdi.

Yaptıkları işlerle sürekli başarıyı hedefleyen ünlü işletmeciler Samet Gülmez ve Alper Eken yine gece hayatının nabzını tutuyor.

Yeni nesil meyhaneden sonra “Bihter Night Club”u eğlence severlerin hizmetine sunan başarılı işletmeciler Alper Eken ve Samet Gülmez bu yeni mekanın açılışını gerçekleştirirken yine ilk hedeflerinin müşteri memnuniyeti olduğunun altını çizdi.

Her hafta Türkçe Pop ve RNB müziğin eşsiz eserlerini İstanbullularla buluşturmayı hedefleyen ünlü işletmeciler kendilerini yalnız bırakmayan ve mekanı tıka basa dolduran müşterilerine de teşekkürlerini iletti.