Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,805.30
ALTIN
656.58
DOLAR
11.28
STERLİN
15.36
EURO
12.88
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Siirt Üniversitesi akademik personel...
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapım ihalesi
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İşletmeci Alper Eken ve Samet Gülmez’den Etilere Yeni Soluk

Ünlü işletmeciler Alper Eken ve Samet Gülmez Etiler’e yeni soluk getiren Bihter Etiler ile farklarını konuşturuyor.  

23 Aralık 2021 Perşembe 18:13
26 Okunma
İşletmeci Alper Eken ve Samet Gülmez’den Etilere Yeni Soluk

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Şimdiden Etiler’in gözde mekanı olan yepyeni konsept ve yepyeni mekan “Bihter Night Club” İstanbul’a yeni bir soluk getirdi.

Yaptıkları işlerle sürekli başarıyı hedefleyen ünlü işletmeciler Samet Gülmez ve Alper Eken yine gece hayatının nabzını tutuyor.

Yeni nesil meyhaneden sonra “Bihter Night Club”u eğlence severlerin hizmetine sunan başarılı işletmeciler Alper Eken ve Samet Gülmez bu yeni mekanın açılışını gerçekleştirirken yine ilk hedeflerinin müşteri memnuniyeti olduğunun altını çizdi.                 

Her hafta Türkçe Pop ve RNB müziğin eşsiz eserlerini İstanbullularla buluşturmayı hedefleyen ünlü işletmeciler kendilerini yalnız bırakmayan ve mekanı tıka basa dolduran müşterilerine de teşekkürlerini iletti.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.12.2021 18:26
Anahtar Kelimeler:
Alper Eken BihterAlper Eken InstagramAlper Eken IşletmeciAlper Eken KimdirAlper EkenBihter EtilerSamet GülmezIşletmeci Alper Eken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"19 yılda 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık"
"19 yılda 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık"
COOKSHOP, 10 Yeni Restoran ile Atağa Geçti
COOKSHOP, 10 Yeni Restoran ile Atağa Geçti
Fındıkta ilk çeyrekte 140 bin ton ihracat
Fındıkta ilk çeyrekte 140 bin ton ihracat
Doğal gazda kademeli tarife geliyor
Doğal gazda kademeli tarife geliyor
TCMB'den TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi açıklaması
TCMB'den TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi açıklaması
OSB’lerdeki patentlerde otomotiv ve ilaç sanayisi öne çıktı
OSB’lerdeki patentlerde otomotiv ve ilaç sanayisi öne çıktı
Mali Müşavirler, ekoSMMM ile dijitalleşiyor
Mali Müşavirler, ekoSMMM ile dijitalleşiyor
Döviz kurundaki düşüş Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi
Döviz kurundaki düşüş Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi
Bakan Varank: Kara bulutları geride bırakıyoruz
Bakan Varank: Kara bulutları geride bırakıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma