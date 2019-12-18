Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110645
ALTIN
279.905
DOLAR
5.9079
STERLİN
7.7268
EURO
6.5659
Darüşşafaka öğrencilerinin tasarladığı yılbaşı hediyeleri satışta çıkardı
Darüşşafaka öğrencilerinin tasarladığı yılbaşı hediyeleri...
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk edildi
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk...
Özel sporcular Alanya'da kampa girdi
Özel sporcular Alanya'da kampa girdi
Şeker hastalarında gizli kalp riski
Şeker hastalarında gizli kalp riski
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti

Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan 7'nci Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 'GAİF 2019' törenle açıldı. Fuar öncesi konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurumun 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirmede aracılık yaptığını söyledi.

İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti

Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işveren ile iş arayanı buluşturan 7'nci Gaziantep İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 'GAİF 2019' törenle açıldı. Fuar öncesi konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurumun 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirmede aracılık yaptığını söyledi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:20
6 Okunma
İŞKUR Genel Müdürü: 2019 yılında 1 milyon 450 bin kişi işe yerleşti

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen fuara; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İşkur İl Müdürü Sıraç Ekin, Turizm Konaklama ve Yemek Hizmetleri Çalışanları (Tur-İş) Sendikası Genel Başkanı Mezine Sırakaya ile firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'nin istihdam açısından Avrupa Birliği'nden önde olduğunu belirterek, "2007-2018 yılları arasındaki bir periyoda baktığımızda Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi'nin ortaya koyduğu verilere baktığımızda AB'deki 28 ülkenin işgücü piyasasına dahil olan işgücü 10 milyon 186 bin kişidir. Türkiye'nin ise 9 milyon 460 bindir. Yani bu şu anlama geliyor; Türkiye tek başına AB'deki 28 ülke kadar yeni işgücüne iş ortamları, fırsatları ve istihdam ortamı oluşturmak durumundadır. Yine bu yıllara baktığımız zaman AB, ancak ve ancak 10 milyon 269 insanı işe yerleştirmiş, Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir" dedi.

GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ORANI

Genç nüfusun işsizlik rakamlarının Türkiye'nin önemli gündem maddesi olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Yine zaman zaman kamuoyunda, basında genç işsizlik, kadın istihdamı, üniversite mezunlarının istihdamı gibi rakamların konuşulduğu da bir hakikattir. Elbette bu meseleler Türkiye'nin önemli gündem maddesidir ama sadece Türkiye'nin gündem maddesi değil Avrupa'nın da gündem maddesidir. Genç istihdamına baktığımız zaman Avrupa'da 4,5 milyonunu üzerinde yine 2007-2018 yılları arasında iş gücüne katılımda azalma 3,5 milyonun üzerinde genç istihdamında azalma olmasına rağmen, Türkiye 934 bin gencin işgücü piyasasına 622 binin ise istihdamını gerçekleştiren bir ülke konumundadır. Yine kadın istihdamına baktığımız zaman, kadın iş gücümüze 4 milyon 561 bin kişi dahil olmuş 3 milyon 661 bin kişinin istihdamını gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yine üniversiteliler açısından rakamlara baktığımız zaman, bu süreçte 4 milyon 506 bin 500 üniversiteli işgücü piyasasına dahil olmuş ve 3 milyon 850 bin kişiyi istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz" diye konuştu.

İSTİHDAM RAKAMI ARTTI

Cafer Uzunkaya 3 yıl önce başlayan istihdam seferberliği ile Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını belirterek şöyle devam etti:

"Son 3 yıl Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'de istihdam seferberliği ilan ettik. Tabi zaman zaman kamuoyunda 'istihdam seferberliği ilan ediliyor ama bir hayli işsiz var. Bu da neyin nesi?' gibi istihdam seferberliğinin anlamsızlığını ortaya koyan rakamlarla yüzleşmekten çevreler var. Buna rağmen Türkiye bu istihdam seferberliğinde sadece Türkiye'de rakamlarla uğraşanlarla değil, tüm dünya istihdam kurumlarının ve dünyanın dikkatini çeken başarılara imza atan bir ülkedir. Bunun ne anlama geldiğini ifade için şu rakamı da sizlerle paylaşmak isterim; daha 2000'li yılların başında 1 yılda sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yani Türkiye'nin istihdam kurumu, bu seferberliğin başladığı 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 2018 yılında istihdam seferberliğinde bu rakam 1 milyon 240 bin 308'e çıkmıştır. "

Yarın da devam edecek olan fuarda, konuşmaların ardından istihdama katkı sağlayan kurum ve firmalara ödül verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar 5.90, euro 6.57 lira
Dolar 5.90, euro 6.57 lira
TürkTraktör, 500 bininci yerli motorunu tanıttı
TürkTraktör, 500 bininci yerli motorunu tanıttı
TÜİK – İpotekli konut satışları yıllık yüzde 724.8 arttı
TÜİK – İpotekli konut satışları yıllık yüzde 724.8 arttı
Türk Eximbank'tan 100 baz puana varan yeni faiz indirimleri
Türk Eximbank'tan 100 baz puana varan yeni faiz indirimleri
DÖVİZDE SON DURUM
DÖVİZDE SON DURUM
Vietnam ile hedef 4 milyar dolar
Vietnam ile hedef 4 milyar dolar
Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar
Serbest bölgelerin ticaret hacmi 21 milyar dolar
Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor
Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor
"ABD yaptırım silahını doğalgaz hatları için de kullanabilir"
"ABD yaptırım silahını doğalgaz hatları için de kullanabilir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans