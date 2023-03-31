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Isı pompası satışları 2022'de dünyada yüzde 11, Avrupa'da yüzde 40 arttı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın analizine göre, ısı pompası satışları 2022'deki büyümeyle üst üste iki yıl çift haneli artış gösterdi.

31 Mart 2023 Cuma 10:36
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Isı pompası satışları 2022'de dünyada yüzde 11, Avrupa'da yüzde 40 arttı
Londra

Isı pompası satışları geçen yıl dünyada yüzde 11, Avrupa'da ise yüzde 40 rekor artış gösterirken, enerji krizi esnasında görülen bu büyümede güçlü politika desteği ve teşvikler etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dünya çapında ısı pompası satışlarını içeren ilk kapsamlı analizini yayınladı. Analize göre, ısı pompası satışları 2022'deki büyümeyle üst üste iki yıl çift haneli artış gösterdi.

Isı pompası satışları küresel enerji krizinin derinleştiği 2022'de dünyada yüzde 11, Avrupa'da ise yüzde 40 arttı. Geçen yıl Avrupa'da yaklaşık 3 milyon adetle rekor ısı pompası satışı görüldü.

Isı pompası satışlarındaki büyümede enerji krizi nedeniyle yüksek seyreden doğal gaz fiyatları karşısında sağlanan teşvikler ve politika desteği ile emisyonları düşürmek için ortaya konulan çabalar etkili oldu.

Dünyanın en büyük ısı pompası piyasasına sahip Çin'de geçen yıl satışlar ülkedeki ekonomik aktivitenin yavaşlaması nedeniyle yatay seyretti. Çin hali hazırda dünyanın en büyük ısı pompası üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunuyor ve ihracatının büyük bir kısmını Avrupa'ya gerçekleştiriyor.

Dünyada bugün 100 milyondan fazla hanede, yani her 10 haneden birinde, ısınma için ısı pompası kullanılıyor.

Isı pompaları emisyonların düşürülmesinde kilit teknolojilerden biri olarak öne çıkarken, 2030'a kadar hedeflenen emisyon azaltımının sağlanması için ısı pompalarının dünyada ısınma amaçlı ihtiyacın yüzde 20'sini karşılaması gerekiyor.

IEA, ısı pompası satışlarının son iki yıldaki seviyede devam etmesi durumunda bu hedefe ulaşılabileceğini öngörüyor. Ancak, emisyonların 2050'de sıfır seviyesine çekilebilmesi için küresel ısı pompası satışlarının gelecek 10 yılda yıllık yüzde 15'in üzerinde büyümesine ihtiyaç duyuluyor.

Isı pompası satışlarındaki büyümenin devamlılığı için ise tedarik zincirlerinin güvenliğinin ve esnekliğinin sağlanması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IsıpompasıUluslararasıEnerjiPompası
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