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İş Kadını Elif Arslan Adını Kısa Zamanda Duyurdu

İş kadını Elif Arslan: İşinizi severek yaparsanız başarı peşinizden gelir

05 Ekim 2021 Salı 15:56
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İş Kadını Elif Arslan Adını Kısa Zamanda Duyurdu

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Cion Event adlı organizasyon şirketiyle önemli etkinliklere imza atan, aynı zamanda Beykoz Van Kahvaltı Salonları ve Beykoz Kaymak Donduran Mesire Alanı’nın işletmeciliğini üstlenen genç iş kadını Elif Arslan başarısının sırrını paylaştı. Arslan, “Başarıya giden yol yaptığın işten keyif almaktan geçiyor. İşinizi severek yaparsanız başarı peşinizden geliyor” diyor.

Beykoz’da bulunan Kaymak Donduran Mesire Alanı, Beykoz Van Kahvaltı Salonları ve Cion Event adlı organizasyon şirketinin sahibi genç iş kadını Elif Arslan, başarılarıyla hizmet sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Fark yaratan proje ve etkinliklere imza atan 31 yaşındaki başarılı iş kadını, girişimci adayı kadınlara da ilham veriyor. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Arslan, özel hayatıyla da iş dünyasında örnek gösteriliyor. Yoğun temposu içerisinde sosyal sorumluluk projelerine de vakit ayıran Elif Arslan, enerjisini ve başarısını iki kızının varlığı ile işini keyif alarak yapmasına bağlıyor.
 

GENÇLERE VE KADINLARA İLHAM KAYNAĞI OLUYOR

Elif Arslan, imza attığı projeler ve tanıtımlardaki titizliği, içinde olduğu sektörlere getirdiği farklı bakış açılarıyla başarı basamaklarını hızla tırmanıyor. Adını kısa zamanda hizmet sektörünün önde gelen isimleri arasına yazdıran ünlü iş kadını, başarı formülünü de gizlemiyor. Gençlere, özellikle de kadınlara ilham veren girişimciler arasında yer alan Arslan, “Başarıya giden yolda en önemli adım işinizi severek, keyif alarak ve tutkuyla yapmak” deyip ekliyor: “Severek, keyif alarak, tutkuyla yapılan hiçbir işin başarısız olma ihtimali yok. Yapılan işin büyüklüğü ya da küçüklüğü de hiç önemli değil. İmza attığınız her proje sizin en önemli işiniz olmalı ve onu severek yapmalısınız. Eğer bunu başarabilirseniz başarı zaten hep sizin yanınızda olur. Her yeni başarı sizi daha büyük başarılara götürür. Bu süreçte tabii ki türlü sıkıntılar karşınıza çıkabilir. Ama severek yapıyorsanız bir işi, mutlaka sorunları çözecek bir yol buluyorsunuz.”

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