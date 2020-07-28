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İş insanlarımız Beyan Formu ile gümrük işlemlerini hızlı tamamlayabilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, elektronik ortamda düzenlenen Beyan Formu ile iş insanlarının beraberinde getirdikleri sergi ve fuar eşyalarının gümrük işlemlerini hızlı ve kolay şekilde tamamlayabileceklerini bildirdi.

28 Temmuz 2020 Salı 14:02
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İş insanlarımız Beyan Formu ile gümrük işlemlerini hızlı tamamlayabilecek

ANKARA - Bakan Pekcan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak firmaların uluslararası rekabet gücünü artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Pekcan, şunları kaydetti:

​"Bu kapsamda sergilerde, fuarlarda ve numune olarak üretim modellemesinde kullanılacak eşyanın uluslararası hareketini kolaylaştırdık. İş insanlarımız artık elektronik ortamda düzenlenen Beyan Formu ile beraberinde getirdikleri sergi ve fuar eşyası ile numunelik eşyanın gümrük işlemlerini beklemeden, hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilecek. Gerek zaman gerekse maliyet avantajı sağlayacak bu uygulamanın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanElektronik OrtamBeyan FormuIş Insanları
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