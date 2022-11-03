Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.079,05
ALTIN
975,90
DOLAR
18,62
STERLİN
21,22
EURO
18,28
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Selçuklu Belediyesi'nden arsa satış...
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30 Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 30...
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İş dünyası 4 Kasım’da E-ticaret Zirvesi’nde bir araya gelecek 

Dijital dönüşüm e-ticaretteki nüfuzunu gün geçtikçe artırırken, bu kapsamda düzenlenen etkinlikler sektörün trendlerini belirliyor. Pazarlama Türkiye, 4 Kasım’da gerçekleştireceği E-ticaret Zirvesi’nde teknoloji girişimlerini, dijitalleşen B2B ve B2C şirketleri, medya ve iş dünyasından önemli isimleri İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinliğin temasını “Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” olarak belirleyen platform, zirvede şirketlerin yeni stratejilerinin farklı bakış açılarıyla ele alınmasını hedefliyor.

03 Kasım 2022 Perşembe 10:23
İş dünyası 4 Kasım’da E-ticaret Zirvesi’nde bir araya gelecek 

Sürekli değişen tüketici alışkanlıkları, e-ticaret dünyasının dinamiklerine yön veriyor. Çevrim içi perakendeciler dijital dönüşüme yatırım yaparak operasyonel süreçlerine hız kazandırıp kusursuz bir müşteri deneyimi yaratırken, bu alanda düzenlenen etkinlikler de sektörün trendlerini belirliyor. Son olarak iş dünyasının stratejilerine ve global trendlerine yer veren dijital platform Pazarlama Türkiye, teknoloji girişimlerini, dijitalleşen B2B ve B2C şirketleri, medya ve iş dünyasından önemli isimleri 4 Kasım’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleştireceği E-ticaret Zirvesi’nde ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlik temasını “Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” olarak belirleyen platform, zirvede e-ticaretteki şirketlerin yeni stratejilerinin farklı bakış açılarıyla ele alınmasını hedefliyor.  

İŞ DÜNYASINDAN CEO VE E-TİCARET UZMANLARI SAHNE ALACAK 

E-ticarette faaliyet gösteren şirketlerin büyüme hızlarının ve bu hıza etki eden faktörlerin, 2023’ten beklentilerinin, yatırımlarının, sürdürülebilirliği ve ivmeyi korumak adına benimsedikleri iş modellerinin ve stratejilerin tartışılacağı zirvede, sektörünün önemli isimleri konuşma yapacak. İlk olarak etkinliğin ana sponsoru olan İdeasoft’un CEO’su Seyhun Özkara ve teknoloji sponsoru Vodafone’nun Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu kürsüye çıkacak.  

Yapılacak konuşmalarda şirketlerin e-ticarette dijital dönüşümlerine dair ne tür projeler yürüttüklerine ve neler yapabileceklerine dikkat çekilecek. Etkinliğe fiziksel ya da çevrimiçi olarak katılmak isteyenler, platform üzerinden başvuru yapabiliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iş DünyasıEticaret Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Bakan Kirişci: Gençliğin de tarım sektörüne, ormancılığa ilgisini mutlaka taşımalıyız
Bakan Kirişci: Gençliğin de tarım sektörüne, ormancılığa ilgisini mutlaka taşımalıyız
Bakan Muş: Hizmet ihracatı son 20 yılda 4 kattan fazla arttı
Bakan Muş: Hizmet ihracatı son 20 yılda 4 kattan fazla arttı
Bakan Nebati: Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız
Bakan Nebati: Enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız
Yerli seramik üreticisi, 30. yılını UNICERA Fuarı’nda kutlayacak 
Yerli seramik üreticisi, 30. yılını UNICERA Fuarı’nda kutlayacak 
Yetenek krizi iş dünyasının son 16 yıldaki en büyük problemi olarak gösteriliyor 
Yetenek krizi iş dünyasının son 16 yıldaki en büyük problemi olarak gösteriliyor 
Antalya turizminde tüm zamanların en iyi ekim ayı
Antalya turizminde tüm zamanların en iyi ekim ayı
Bakan Varank: Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada önemli oyunculardan oldu
Bakan Varank: Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada önemli oyunculardan oldu
Bakan Dönmez, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mazrouie ile görüştü
Bakan Dönmez, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mazrouie ile görüştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول