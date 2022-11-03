İş dünyası 4 Kasım’da E-ticaret Zirvesi’nde bir araya gelecek 

Sürekli değişen tüketici alışkanlıkları, e-ticaret dünyasının dinamiklerine yön veriyor. Çevrim içi perakendeciler dijital dönüşüme yatırım yaparak operasyonel süreçlerine hız kazandırıp kusursuz bir müşteri deneyimi yaratırken, bu alanda düzenlenen etkinlikler de sektörün trendlerini belirliyor. Son olarak iş dünyasının stratejilerine ve global trendlerine yer veren dijital platform Pazarlama Türkiye, teknoloji girişimlerini, dijitalleşen B2B ve B2C şirketleri, medya ve iş dünyasından önemli isimleri 4 Kasım’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleştireceği E-ticaret Zirvesi’nde ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlik temasını “Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” olarak belirleyen platform, zirvede e-ticaretteki şirketlerin yeni stratejilerinin farklı bakış açılarıyla ele alınmasını hedefliyor.

İŞ DÜNYASINDAN CEO VE E-TİCARET UZMANLARI SAHNE ALACAK

E-ticarette faaliyet gösteren şirketlerin büyüme hızlarının ve bu hıza etki eden faktörlerin, 2023’ten beklentilerinin, yatırımlarının, sürdürülebilirliği ve ivmeyi korumak adına benimsedikleri iş modellerinin ve stratejilerin tartışılacağı zirvede, sektörünün önemli isimleri konuşma yapacak. İlk olarak etkinliğin ana sponsoru olan İdeasoft’un CEO’su Seyhun Özkara ve teknoloji sponsoru Vodafone’nun Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu kürsüye çıkacak.

Yapılacak konuşmalarda şirketlerin e-ticarette dijital dönüşümlerine dair ne tür projeler yürüttüklerine ve neler yapabileceklerine dikkat çekilecek. Etkinliğe fiziksel ya da çevrimiçi olarak katılmak isteyenler, platform üzerinden başvuru yapabiliyor.