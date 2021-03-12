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İş Adamı Efe Gazi Subaşı, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi ile bir araya geldi 

12 Mart 2021 Cuma 10:54
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İş Adamı Efe Gazi Subaşı, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi ile bir araya geldi 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Efe Gazi Subaşı, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi ile bir araya geldi 

Genç Girişimci İş Adamı Efe Gazi Subaşı, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi ile Büyükelçilik Binasında Uluslararası Yapmış olduğu projeler için bir araya geldi.

Genç Girişimci İş Adamı Efe Gazi Subaşı, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Salim Bin Mübarek Al Şafi `i makamında ziyaret ederek. Katar Ülkesi İçin Yapmış Olduğu Dev Projeler Hakkında istişarelerde bulundu. 

Genç Girişimci İş Adamı Efe Gazi Subaşı,  Katar Ankara Büyükelçisi Sayın Salim Bin Mübarek Al Şafi ile Bugün bir araya geldik ekibim ile yapmış olduğumuz Uluslararası yatırım projelerimizi Büyükelçi ile paylaşım yaptık. Yakın zamanda Kardeş Katar ülkesine giderek projelerimizi gerçekleştireceğiz. Dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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İş Adamı Efe Gazi SubaşıKatarın Ankara Büyükelçisi Salim Bin Mübarek Al Şafi Ile Bir Araya Geldi
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