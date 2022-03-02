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İş adamı Burak Öztürk: "2022 hedefimiz ciromuzu 5 katına çıkarmak"

Kozmetik markası 2022 ciro hedefini açıkladı...

02 Mart 2022 Çarşamba 11:06
İş adamı Burak Öztürk: "2022 hedefimiz ciromuzu 5 katına çıkarmak"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Planet Cosmetic firmasıyla uzun yıllar fason üretim yapan Burak Öztürk, artık kendi markasıyla piyasada yer almaya karar vererek harekete geçti. ‘Skincell Natural’ ve ‘Coffee Gen’ markalı ürünlerini yurtdışına da ihraç eden Öztürk, 10 milyon liralık yatırımla çıktığı yolda yıllık 150 milyon lira ciroya ulaştı. İşadamı, “Yıllık kazancımızı 2022’de 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Planet Cosmetic firmasının sahibi Burak Öztürk, uzun yıllar güzellik merkezlerinin fason üretimlerini yaptıktan sonra Skincell Natural ve Coffee Gen markalarını yarattı. 10 milyon liralık yatırımla Hadımköy’de fabrika kuran iş adamı, dermatolojik ve kozmetik ürünler, gıda takviyeleri ve ilaç üretimine başladı. 

"AMERİKA, AVRUPA VE ORTA DOĞU’YA İHRAÇ EDİYORUZ"

Ürünlerin plastik ambalajlarının üretimi için de Beykoz’da fabrika kurmaya hazırlanan Burak Öztürk, 2021 yılında 150 milyon liralık ciroya ulaştığını açıkladı. 2022 yılında bu rakamı 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: “Vücut, cilt ve saç için hem içilebilir hem de sürülebilir ürünler üretmekteyiz. Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. 10 milyon liralık yatırımla yola çıktık. Şu anda 100 bin adet üretim yapan bir üretim merkezine sahibiyiz. Yıllık kazancımız 150 milyon lira, ancak bu yıl bu rakamı 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yakında ürünlerimiz e-ticaret platformlarında da satışta olacak.”

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Anahtar Kelimeler:
Planet Cosmetic
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