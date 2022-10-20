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İş adamı Akan Oza kahve sektöründe öncü olacak

Kıbrıs’ta yaşayan iş insanı Akan Oza ile kahve sektöründeki başarısını konuştuk. Genç yaşta yakaladığı başarıyı arttırarak devam ettiren Akan Oza, ‘’Kahvenin içinde büyümüş bir insanım.’’ dedi. 

20 Ekim 2022 Perşembe 11:19
İş adamı Akan Oza kahve sektöründe öncü olacak

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

‘’KAHVENİN İÇİNDE BÜYÜDÜM’’

Kendinizden bahseder misiniz?

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültresinde RTC okudum. Miami’de özel bir okulda aldığım İngilizce eğitiminden sonra iş hayatına aile şirketimiz Oza Kahve’de çeşitli görevler alarak başladım. Oza Kahve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra birçok sivil toplum örgütlerinde görev yaptım. Kıbrıs Sanayi Odası Genç Profesyonel Derneğinde kurucu üyelik yaptım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB ve genç iş adamları derneğinde görev aldım.

Bu mesleği neden tercih ettiniz?

Öncelikle aile şirketi… Oza Kahve 28 Mart 1984 yılında babamız Ergün Oza tarafından kuruldu. Kahvenin içinde büyüdüm ve şirketimiz şu anda 3. Kuşakta. 

‘’BAŞARIMI BABAMIN DİSİPLİNİNE BORÇLUYUM’’

OZA Kahve ne zaman kuruldu?

Oza kahve 28 Mart 1984 yılında babamız Ergün Oza tarafından kurulmuştur. Şirketimiz şu anda 3. kuşağa geçmeye hazırlanmaktadır.

Başarınızı neye borçlusunuz?

Başarımı aileme borçluyum. Güzel kurulu bir iş buldum ve artılar koyarak ekleyerek ilerledim. Olmazsa olmazım ise ailemden aldığım iş disiplini. Babam Ergün Oza çok disiplinli bir babaydı. Şirketimizin başarısını da bireysel başarılarımı da onun disiplinine borçluyum.

İş dışında neler yapıyorsunuz?

İş hayatımın dışında seyahat etmeyi çok seviyorum. Farklı ülkeler görmeye bayılıyorum. Ülkelerin tarihini yaşamak bana farklı tat katıyor. Spor yapmayı seviyorum ve hayat tarzım oldu artık. Kitap okumayı çok severim. 

‘’TAM BİR KIBRIS AŞIĞIYIM’’

Kıbrıs dışında başka bir ülkede yaşamak zorunda kalsaydınız hangi ülke olmasını isterdiniz?

Tam bir Kıbrıs aşığı bir insanım. Tabii ki yine Kıbrıs’ta yaşamayı isterdim. Çok sayıda ülke ve şehir gezdim. Ama yine de Kıbrıs başka.

Kıbrıs ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kıbrıs ekonomisi şu anda Covid-19 kaynaklı global bir kriz var ve ağır geçiyor, zor geçiyor. Dünyayı etkileyen bir kriz yaşanıyor. Doğal olarak ekonominin düzelmesi zaman alacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KıbrısAkan OzaKahve
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