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İran kripto para birimi madenciliği tanıdı, ticaretini yasakladı

İran yönetimi, kripto para birimlerini yasal olmayan bir ödeme aracı olarak tanımlayarak, hükümetin dijital para birimleri ticaretini tanımayacağını duyurdu.

İran kripto para birimi madenciliği tanıdı, ticaretini yasakladı

İran yönetimi, kripto para birimlerini yasal olmayan bir ödeme aracı olarak tanımlayarak, hükümetin dijital para birimleri ticaretini tanımayacağını duyurdu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:30
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İran kripto para birimi madenciliği tanıdı, ticaretini yasakladı

İSTANBUL - Finance Magnates’de yer alan habere göre, kabinede onaylanan yeni yasaya göre İran Merkez Bankası’nın kripto para birimlerini değerlendirememesiyle, İran hükümeti ve bankacılık sistemi kripto para birimlerini yasal bir ödeme aracı olarak tanımayacak. Söz konusu yeni yasa, İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akbar Komijani’nin Temmuz ayında kripto para birimleri ticaretinin illegal olduğu açıklamasına paralel olarak onaylandı. Söz konusu yasayla İran hükümeti kripto para birimlerini ticaretini yasaklarken, kripto para birimleri madenciliği sektörünü ise yasal olarak tanıyacak.

Kripto para birimleri madenciliği yapmak isteyen şirketlerin, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay alması ve kripto para madencilik tesislerinin de ülkedeki bütün kentlerin en az 30 kilometre dışında oluşturulması gerekiyor. Kripto para madenciliği tesislerine yönelik kuralların Tahran ve İsfahan kentleri çevresinde daha kısıtlayıcı olduğu belirtilirken, madencilerin, kripto para birimleri madenciliği eylemlerinin tükettiği enerji miktarı üzerinde ek fiyatlandırma yapan İran’ın standartlaşma ve iletişim yetkililerinin madencilik ekipmanlarına yönelik kurallarına uyması isteniyor. Yeni yasa ayrıca, kripto para birimleri madencilerinin tam elektrik ücreti ödemelerini ve kripto para ihracatı kapsamında da endüstriyel imalat birimleriyle aynı vergilere tabi tutulmasını öngörüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran YönetimiKripto Para Birimleri
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