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Irak’ın inşaat malzemeleri Türkiye’den gidecek

MS Power Grup, Irak Ticaret Bakanlığı İnşaat Malzemeleri Genel Müdürlüğü (STCM) ile tedarik sözleşmesi imzaladı.

07 Ekim 2022 Cuma 10:33
Irak’ın inşaat malzemeleri Türkiye’den gidecek

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bu sözleşme kapsamında Irak Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’den tedarik edilecek inşaat malzemeleri MS Power Grup tarafından sağlanacak. MS Power Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Alaisavy, İcra Kurulu Başkanı Kerem Savaş Keleş ve STCM Genel Müdürü Sermed Taha Seyid’in hazır bulunduğu imza töreninde Türk şirket, Irak’ta devam eden inşaat taahhüt yatırımlarının yanı sıra tedarik zinciri operasyonunu da yüklendi. Kerem Savaş Keleş, MS Power Grup’un istihdama sağladığı katkıya ihracatı da ekleyerek hem ülkeye hizmet etmeye hem de başta Irak olmak üzere Afrika ve Ortadoğu pazarında büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
IrakMS Power GrupIrak Ticaret BakanlığıIrak Ticaret Bakanlığı İnşaat Malzemeleri Genel MüdürlüğüSTCM
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