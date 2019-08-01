İnşaat sektörü bankaların faiz kararını olumlu karşıladı

İSTANBUL - Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “Konut alımı noktasında yerli yatırımcıyı etkileyen en önemli etken konut kredi faiz oranlarının yüksek olmasıydı. Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın konut kredi faizini 180 ay vadede yüzde 0.99’a çekmesi biz sektör temsilcilerini ve özellikle bu haberi bekleyen yerli yatırımcıları memnun etti. Konut alıcılarının daha rahat hareket etmesini sağlayacak bu gelişmeyle birlikte satışlar da tekrar artış trendine girecektir. Bu gelişmeyle birlikte inşaat sektörü 3. ve 4. çeyrekte toparlanma sürecini hızlandıracak ve 2020’de büyümesine devam edecektir. Diğer taraftan da bu pozitif gelişme biz sektör temsilcilerine yeni projeler için motivasyon olacaktır” dedi.



Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, “2019 yılının ilk altı ayında konut kredi faiz oranlarının yüksek olması sektörümüzü olumsuz etkilerken yatırım yapacak alıcıları da bekleme sürecine itti. Faiz indiriminin başta inşaat sektörüne ve devamında ülke ekonomisine katkıları olacaktır. 15 yıl gibi uzun vadede sağlanan yüzde 0.99 oran, konut satın alma kararını erteleyen alıcılar üzerinde olumlu yönde bir etki sağlayacaktır” dedi.



Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, “ Merkez bankasının faiz indirimi ve geçtiğimiz gün FED’in dolardaki 25 baz puanlık indirimiyle ekonomi yeniden canlılık kazanmaya başladı. Faizler kademeli olarak indirilirken döviz de düşüş trendine geçti. Bir süredir gayrimenkul yatırımcılarını bekle – gör sürecine geçiren bu durumun netleşmesiyle konut ve gayrimenkul satışlarında hızla bir hareketlilik başlayacaktır. Diğer bankaların da kredi faiz oranlarını aşağı çekmesiyle hem sektörümüzde hem de ekonomimizde yeni bir canlılık oluşturulacaktır” dedi.