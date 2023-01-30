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İNŞAAT MALİYETLERİNİN ÜSTÜNDE AĞIR BASKI VAR

Enflasyon nedeniyle fiyatların şaha kalktığı bir zamanda son günlerin en önemli konusu barınma sorunu oldu.

30 Ocak 2023 Pazartesi 12:32
İNŞAAT MALİYETLERİNİN ÜSTÜNDE AĞIR BASKI VAR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ev satın almaya birikimler yetmezken, yüklü kredi alabilmek için de kazançlar çok yetersiz kaldı. Hele maaşla çalışanlar için ev sahibi olabilmek artık hayallerden bile çıktı. İşçi, memur, öğretmen, polis gibi meslek gruplarında emekli olunca bir ev bir araba alma durumları ise “Aklınla oynama” durumlarına geldi.

KİRALAR ÇOK YÜKSELDİ

Maaşların kiralara bile yetmediği feryatları üzerine inşaat sektörünün yükselen yıldızları arasındaki Karaoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Karaoğlu’nun kapısını çaldık . İnşaata 1957 yılında Sivas’ta başlayıp sonra kabına sığmayan büyüme hızıyla İzmir’e yönelen Şirinyer, Buca, Çeşme ve İzmir'deki yapılarıyla hem güven kazanan hem de vergi rekortmenleri sıralamasında önemli bir yere yükselen Karaoğlu İnşaat Başkanı Zeki Karaoğlu çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MALİYET HER GÜN ARTIYOR

Fiyatların çok arttığı bir dönemde vatandaşların inşaat projelerinden konut alırken, firmanın mali yapısına bakmasını öneren Karaoğlu, “İnşaat maliyetleri Enflasyon nedeniyle  durmadan artıyor. Fiyat tespitlerinde zorluklar yaşanıyor. Eğer firmanın güçlü bir sermaye yapısı yoksa, vaat ettiği fiyattan inşaatı bitiremiyor. Projeleri  yarım bırakanlar nedeniyle mağduriyetler oluşuyor” dedi.

YABANCILARA EV SATIŞININ SINIRLI OLMASI GEREKİYOR

İzmir’de deprem gerçeğini göz ardı yapmadan sağlam konutların üretilmesini öneren Karaoğlu, makul fiyatlardan konut alınabilmesi için arsa üretilmesini, konut kredilerinde faizlerin düşürülmesini ve enflasyonun dizginlenmesini önerdi. Ülkemizdeki konutların yabancılara satılmasını da doğru bulmayan Karaoğlu, “Vatandaşımızın kazancı ve alım gücü zayıfladı. Döviz fiyatlarının yüksekliği nedeniyle yabancılara ülkemizdeki konut fiyatları cazip geliyor.  Bu gidişle, bizim insanımız yabancıların kiracısı olacak” dedi.

SADECE  İNŞAAT SEKTÖRÜYLE OLMAZ

İnşaat sektörünün lokomotif olarak kabul edilmesinin sakıncaları olduğunu belirten Karaoğlu, “Bu hep sebze yemek gibi. Böyle bir beslenme nasıl ki vücutta mineral ve vitamin eksikliğine yol açıyorsa ülke ekonomisinde de öyle bir eksiklik oluşturuyor. Ülkemizin acilen eğitim sağlık ve tarım politikalarını gözden geçirmesi gerekmektedir. Bizim hedefimiz eskiden olduğu gibi dünyanın tahıl ambarı yani yiyecek ambarı olmasıdır. Bu konuda dünya lideri olma potansiyelimizin olduğuna inanıyorum ” dedi.

Bugüne kadar öz sermayeleri ile kredi kullanmadan inşaat sektöründe var olduklarını belirten Karaoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Karaoğlu, “Sektördeki durgunluk ve fiyatlardaki belirsizlik nedeniyle yeni bir projeye başlayıp başlamama kararsızlığı yaşıyoruz. Vatandaşın ev sahibi olabilmesi için yüksek enflasyon baskısının ortadan kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 30.01.2023 13:29
Anahtar Kelimeler:
Karaoğlu YapıZeki Karaoğlu
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