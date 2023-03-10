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İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 15,32, yıllık yüzde 78,52 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

10 Mart 2023 Cuma 10:47
İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 15,32, yıllık yüzde 78,52 arttı

ANKARA -  İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 15,32, yıllık yüzde 78,52 artış kaydetti.

Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,32, yıllık bazda yüzde 78,52 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 15,58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,49 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,87, işçilik endeksi yüzde 107,04 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,36 yükseldi. Aralık 2022'ye kıyasla malzeme endeksi yüzde 6,37, işçilik endeksi yüzde 45,26 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde ocakta yüzde 66,34, işçilik endeksinde yüzde 106,63 artış kayıtlara geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Inşaat Maliyet Endeksi
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