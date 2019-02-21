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İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME) Aralık 2018’de yıllık yüzde 25.65 arttı.

İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME) Aralık 2018’de yıllık yüzde 25.65 arttı.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:53
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İnşaat maliyet endeksi Aralık’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında İME aylık bazda yüzde 1.85 ve malzeme endeksi yüzde 2.81 düşerken, işçilik endeksi yüzde 0.62 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 29.21, işçilik endeksi de yüzde 17.45 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1.42 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.26 arttı. Aynı dönemde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.19 düşerken, işçilik endeksi yüzde 0.52 yükseldi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30.21, işçilik endeksi de yüzde 17.43 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3.28 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4.74 geriledi ve işçilik endeksi yüzde 0.98 yükseldi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26.09, işçilik endeksi de yüzde 17.48 arttı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İnşaatMaliyetTüik
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