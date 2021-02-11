İMSİAD’DAN GÖRSİAD’A ZİYARET

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği(İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç ve İMSİAD Taahhüt Komisyonu Üyeleri, Görükle Sanayici İşadamları Derneği ( GÖRSİAD) Başkanı Engin Çetiner’i makamında ziyaret etti.

Sanayi alanlarının yeniden çağın ihtiyaçlarına göre inşa edilmesi ve geleceğe yönelik projelerle tasarlanarak dönüştürülmesi için OSB’lerle görüşmelerini sürdüren İMSİAD Başkanı Mustafa Andıçile İMSİAD Taahhüt Komisyonu Başkanı Cem Oflaz ve Taahhüt Komisyonu Üyeleri, bu kapsamda Görükle Sanayici İşadamları Derneği ( GÖRSİAD) Başkanı Engin Çetiner’e istişare ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan İMSİAD Başkan Mustafa Andıç, İMSİAD olarak yapsatın yanında taahhüt yanlarının da çok güçlü olduğunu belirterek, sanayi bölgelerini uydu kentleriyle birlikte inşa etmek istediklerini dile getirdi. Taahhüt Komisyonu Başkanı Cem Oflaz da Görükle bölgesinde ulaşım olanaklarının daha da arttırılması için takip ettikleri çalışmalar hakkında sunum yaparken, her sanayi bölgesinin kendi iç dinamikleri içinde değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. GÖRSİAD Başkanı Engin Çetiner de dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, sanayi bölgelerinin geleceğe yönelik, sanayicinin ihtiyacına cevap verecek şekilde planlanması gerektiğine dikkat çekerek, İMSİAD Yönetimini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.