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IMF ve ECB'den 'artan ticari gerilimlere' karşı kritik uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, artan ticari kısıtlamaların oluşturduğu yeni gerilimlere karşı uyardı.

IMF ve ECB'den 'artan ticari gerilimlere' karşı kritik uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, artan ticari kısıtlamaların oluşturduğu yeni gerilimlere karşı uyardı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:50
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IMF ve ECB'den 'artan ticari gerilimlere' karşı kritik uyarı

İSTANBUL - Lagarde ve Draghi Frankfurt’ta düzenlenen Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (CESEE) odaklı sekizinci ECB Konferansı'nda, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler ve ABD’nin Avrupa’ya yönelik tehditlerinin bütün taraflar için sorunlar oluşturabileceğine dikkat çektiler. Lagarde, konferansta yaptığı açıklamada, “Küresel işbirliği ve çoklu ticaret çözümlerinin hafiflediği bir dönemde bir araya geldik” dedi ve ekledi:

“Küresel büyüme son altı yıldır baskılanıyor ve dünyanın en büyük iki ekonomisi birbirlerine yeni ticari engeller oluşturma tehditleri savuruyor. Bu gelişme yeni bir şeyin başlangıcı olabilir ve biz de bu durumdan kötü etkilenebiliriz.

“Bu endişe verici gelişmeler, özellikle açıklık ve birleşme üzerine dayalı olan CESEE büyüme modeli dahil olmak üzere bütün taraflar için çeşitli sorunlar oluşturacak.”

Lagarde’nin ardından Draghi de ABD’nin Avrupa’dan ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergileri tehditlerinin, aralarında Çekya, Slovakya, Polonya ve Romanya’nın yer aldığı Avrupa’nın başlıca otomobil üreticilerini zor durumda bırakabileceğini söyledi ve ekledi:

“Ticareti kısıtlamaya yönelik önlemlerin bağımsızlaşmaya yönelik önlemlerin yerini almasıyla küresel ticaret son yıllarda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Orta ve doğru Avrupa iş modelleri, uluslararası ticaret ve finansla koşullardaki şoklara bağlı olarak zayıfladı.”

Draghi, bazı CESEE ülkelerindeki araç ihracatlarının, toplam ihracatın yüzde 30’unu oluşturması sebebiyle özellikle söz konusu ülkelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına ek gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinden etkilenebileceğini vurguladı.

Draghi, “Uzun dönemdeki ana zorluk, yerel yenilik ve daha yüksek yatırıma bağlı olan daha dengeli bir büyüme ve finans modeline doğru ilerlemektir” diye ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IMFECBGerilimUyarı
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